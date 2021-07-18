Впереди длительные выходные. Но приложение Milliy работает 24/7, поэтому переводы из России можно получать в любое время. Для этого понадобятся лишь приложения «Сбербанк Онлайн» и Milliy.
Получить средства можно на электронный кошелек в национальной валюте, карту UzCard или HUMO от НБУ даже в Курбан хайит.
Перевод осуществляется в рублях, но при зачислении на кошелек или карту будет выгодно конвертирован в сумы.
Условия перевода:
- максимальная сумма перевода в день — 50 тысяч рублей;
- комиссия — 1% (минимум 30 рублей).
Максимальная сумма перевода и комиссия за его осуществление устанавливаются «Сбербанком» и могут быть изменены.
Что нужно, чтобы отправить средства:
- мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;
- номер телефона получателя, зарегистрированного в Milliy.
Что нужно получателю:
- мобильное приложение Milliy;
- электронный кошелек в национальной валюте, карта HUMO или UzCard от НБУ;
- установить доступ для карты: «Карта» — «Действия с картой» — «Редактировать карту» — «Принимать международные переводы».
Электронный кошелек открывается автоматически для идентифицированных пользователей мобильного приложения Milliy.
Скачать приложение Milliy можно по ссылке.
Телефон отдела денежных переводов: (+998) 78−148−00−10.
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