В возрасте 51 года скончался хоким Алмазарского района Ташкента, сын бывшего председателя Центрального банка Узбекистана Абдумажид Файзуллаевич Муллажанов, сообщила пресс-служба столичной администрации.

По данным источников «Газеты.uz», причиной смерти Абдумажида Муллажанова стал инфаркт миокарда.

Абдумажид Муллажанов (1970 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического университета (1996).

С 2019 года возглавлял Управление координации деятельности ОВД Алмазарского района, с января 2021 года руководил Алмазарским районом столицы.

Он также был сыном бывшего председателя Центрального банка (1991−2017) Файзуллы Муллажонова.