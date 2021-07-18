В возрасте 51 года скончался хоким Алмазарского района Ташкента, сын бывшего председателя Центрального банка Узбекистана Абдумажид Файзуллаевич Муллажанов, сообщила пресс-служба столичной администрации.
По данным источников «Газеты.uz», причиной смерти Абдумажида Муллажанова стал инфаркт миокарда.
Абдумажид Муллажанов (1970 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного юридического университета (1996).
С 2019 года возглавлял Управление координации деятельности ОВД Алмазарского района, с января 2021 года руководил Алмазарским районом столицы.
Он также был сыном бывшего председателя Центрального банка (1991−2017) Файзуллы Муллажонова.
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