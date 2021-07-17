Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил имена знаменосцев, которые представят делегацию на открытии XXXII Олимпийских игр в Токио — параде стран-участников.

На церемонии флаг Узбекистана будут нести боксёр Бобоусмон Батуров и гимнастка Оксана Чусовитина. В комитете подчеркнули, что 46-летняя спортсменка станет первой женщиной-знаменосцем, которая будет представлять страну на открытии летней Олимпиады.

Согласно сценарию, от каждой страны пройдут по два знаменосца (мужчина и женщина). Это практическое выражение политики гендерного равенства, которая выдвигается Международным Олимпийским комитетом, уточнили в НОК.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнётся 23 июля в 16:00 по ташкентскому времени. На соревнованиях Узбекистан будет представлен 71 спортсменом, в общей сложности атлеты будут состязаться в 17 видах спорта, больше всего — в боксе и дзюдо.

Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр в Барселона в 1992 году, трёхкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая семь раз подряд участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почётного звания «Узбекистон ифтихори».

Бобоусмон Батуров — боксёр, выступающий в полусреднем весе. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии 2019 года и чемпион Азиатских игр 2018 года.