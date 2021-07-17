Жамшид Темурович Хайдаров назначен заместителем хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, сообщило УзА. Он также продолжит работать руководителем дирекции свободной экономической зоны «Ургут».

Жамшид Хайдаров родился в 1975 году. В 2002 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.

УзА напоминает, что о введении должности замхокима по вопросам промышленности и назначении на неё Жамшида Хайдарова в ходе визита в область 15−16 апреля говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.