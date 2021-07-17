В связи с растущим спросом на бытовую технику в Узбекистане появляется множество магазинов, рынков и торговых центров. Некоторые предпочитают покупать на рынке, а другие — в торговом центре.
MEDIAPARK рассказал об удобстве и преимуществах своей сети магазинов бытовой техники и предоставил подробную информацию о грандиозной акции в честь праздника Курбан хайит.
Широкий ассортимент товаров
На рынках MEDIAPARK можно найти широкий ассортимент бытовой техники. Более 18 тысяч наименований помогут выбрать подходящие товары.
Официальное дилерство и множество брендов
В сети магазинов MEDIAPARK представлены все популярные мировые бренды. Например, Apple, Samsung, LG, Xiaomi, KitchenAid, Dyson, Polaris, Philips, Delonghi.
MEDIAPARK в областях
В настоящее время под брендом MEDIAPARK работают 22 торговых центра в восьми областях и городах Узбекистана: в Фергане, Коканде, Джизаке, Самарканде, Навои, Карши, Ургенче, Нукусе и Ташкенте.
До конца 2021 года планируется открыть 6 новых торговых центров. К концу 2022 года население всех регионов Узбекистана сможет покупать технику на рынках MEDIAPARK.
Качество и гарантия
Все товары, приобретенные в MEDIAPARK, отличаются качеством. На купленную продукцию предоставляется гарантийный срок. Если в течение этого периода у приобретенного продукта возникнет техническая неисправность, он будет отремонтирован или заменен другим товаром в зависимости от ситуации.
Онлайн-магазин и служба доставки
Покупатели могут приобретать товары в онлайн-магазине MEDIAPARK не выходя из дома. Доставка и установка осуществляются бесплатно.
Покупка в рассрочку
В магазинах MEDIAPARK можно приобрести любую технику в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса.
Акция, посвященная празднику Курбан хайит
Сеть магазинов MEDIAPARK искренне поздравляет каждого жителя Узбекистана с праздником Курбан хайит и приглашает всех принять участие в грандиозной праздничной акции.
С 16 по 20 июля в MEDIAPARK пройдет снижение цен на популярные товары брендов Samsung, Apple, Polaris, HP, Acer, Panasonic и Artel. Более 100 видов товаров будут представлены по минимальным ценам на рынке. Если нужно приобрести бытовую технику и электронику по привлекательным ценам, то стоит скорее прийти в MEDIAPARK.
Телефон для справок: (+998) 71−203−33−33.
Адреса сети:
- MEDIAPARK Буюк Ипак Йупи: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат».
- MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11A.
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
- MEDIAPARK Keлec: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.
Ориентир: супермаркет korzinka.uz
- MEDIAPARK Мирабад: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Нукус, 75.
- MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, улица Фаргона йули, 744.
Ориентир: ресторан Chenson.
- MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50.
Ориентир: кондитерская фабрика Crafer’s.
- MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата.
- MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок «Сергели».
- MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31А.
Ориентир: Uchtepa Outlet Centre.
- MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
- MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо Улугбека.
Ориентир: Ecobozor.
- MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший базар «Сайрам».
- MEDIAPARK Гиждуван: г. Гиждуван, ул. Ю. Хамадони.
Ориентир: Гиждуванский рынок, супермаркет korzinka.uz.
- MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш.Рашидова.
Ориентир: ТРЦ Paradise.
- MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
- Ориентир: бывший ЦУМ.
- MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
Ориентир: торговый центр Qo’qon.
- MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носира, 67.
Ориентир: Янгибозор.
- MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.
Ориентир: большой рынок.
- MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Нарпайская.
Ориентир: Family Park.
- MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.
Ориентир: гостиница «Файз».
- MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
Ориентир: городской хокимият.
- MEDIAPARK Навои: г. Навои, улица М. Таробий, 105А.
Ориентир: новый оптовый рынок
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