В связи с растущим спросом на бытовую технику в Узбекистане появляется множество магазинов, рынков и торговых центров. Некоторые предпочитают покупать на рынке, а другие — в торговом центре.

MEDIAPARK рассказал об удобстве и преимуществах своей сети магазинов бытовой техники и предоставил подробную информацию о грандиозной акции в честь праздника Курбан хайит.





Широкий ассортимент товаров

На рынках MEDIAPARK можно найти широкий ассортимент бытовой техники. Более 18 тысяч наименований помогут выбрать подходящие товары.

Официальное дилерство и множество брендов

В сети магазинов MEDIAPARK представлены все популярные мировые бренды. Например, Apple, Samsung, LG, Xiaomi, KitchenAid, Dyson, Polaris, Philips, Delonghi.





MEDIAPARK в областях

В настоящее время под брендом MEDIAPARK работают 22 торговых центра в восьми областях и городах Узбекистана: в Фергане, Коканде, Джизаке, Самарканде, Навои, Карши, Ургенче, Нукусе и Ташкенте.

До конца 2021 года планируется открыть 6 новых торговых центров. К концу 2022 года население всех регионов Узбекистана сможет покупать технику на рынках MEDIAPARK.





Качество и гарантия

Все товары, приобретенные в MEDIAPARK, отличаются качеством. На купленную продукцию предоставляется гарантийный срок. Если в течение этого периода у приобретенного продукта возникнет техническая неисправность, он будет отремонтирован или заменен другим товаром в зависимости от ситуации.

Онлайн-магазин и служба доставки

Покупатели могут приобретать товары в онлайн-магазине MEDIAPARK не выходя из дома. Доставка и установка осуществляются бесплатно.

Покупка в рассрочку

В магазинах MEDIAPARK можно приобрести любую технику в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса.





Акция, посвященная празднику Курбан хайит

Сеть магазинов MEDIAPARK искренне поздравляет каждого жителя Узбекистана с праздником Курбан хайит и приглашает всех принять участие в грандиозной праздничной акции.

С 16 по 20 июля в MEDIAPARK пройдет снижение цен на популярные товары брендов Samsung, Apple, Polaris, HP, Acer, Panasonic и Artel. Более 100 видов товаров будут представлены по минимальным ценам на рынке. Если нужно приобрести бытовую технику и электронику по привлекательным ценам, то стоит скорее прийти в MEDIAPARK.

Телефон для справок: (+998) 71−203−33−33.

Адреса сети:

MEDIAPARK Буюк Ипак Йупи: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11A.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. MEDIAPARK Keлec: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.

Ориентир: супермаркет korzinka.uz MEDIAPARK Мирабад: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Нукус, 75. MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, улица Фаргона йули, 744.

Ориентир: ресторан Chenson. MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50.

Ориентир: кондитерская фабрика Crafer’s. MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата. MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок «Сергели». MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31А.

Ориентир: Uchtepa Outlet Centre. MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо Улугбека.

Ориентир: Ecobozor. MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший базар «Сайрам». MEDIAPARK Гиждуван: г. Гиждуван, ул. Ю. Хамадони.

Ориентир: Гиждуванский рынок, супермаркет korzinka.uz. MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш.Рашидова.

Ориентир: ТРЦ Paradise. MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17. Ориентир: бывший ЦУМ. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носира, 67.

Ориентир: Янгибозор. MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.

Ориентир: большой рынок. MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Нарпайская.

Ориентир: Family Park. MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.

Ориентир: гостиница «Файз». MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: городской хокимият. MEDIAPARK Навои: г. Навои, улица М. Таробий, 105А.

Ориентир: новый оптовый рынок

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