В связи с растущим спросом на бытовую технику в Узбекистане появляется множество магазинов, рынков и торговых центров. Некоторые предпочитают покупать на рынке, а другие — в торговом центре.

MEDIAPARK рассказал об удобстве и преимуществах своей сети магазинов бытовой техники и предоставил подробную информацию о грандиозной акции в честь праздника Курбан хайит.


Широкий ассортимент товаров

На рынках MEDIAPARK можно найти широкий ассортимент бытовой техники. Более 18 тысяч наименований помогут выбрать подходящие товары.

Официальное дилерство и множество брендов

В сети магазинов MEDIAPARK представлены все популярные мировые бренды. Например, Apple, Samsung, LG, Xiaomi, KitchenAid, Dyson, Polaris, Philips, Delonghi.


MEDIAPARK в областях

В настоящее время под брендом MEDIAPARK работают 22 торговых центра в восьми областях и городах Узбекистана: в Фергане, Коканде, Джизаке, Самарканде, Навои, Карши, Ургенче, Нукусе и Ташкенте.

До конца 2021 года планируется открыть 6 новых торговых центров. К концу 2022 года население всех регионов Узбекистана сможет покупать технику на рынках MEDIAPARK.


Качество и гарантия

Все товары, приобретенные в MEDIAPARK, отличаются качеством. На купленную продукцию предоставляется гарантийный срок. Если в течение этого периода у приобретенного продукта возникнет техническая неисправность, он будет отремонтирован или заменен другим товаром в зависимости от ситуации.

Онлайн-магазин и служба доставки

Покупатели могут приобретать товары в онлайн-магазине MEDIAPARK не выходя из дома. Доставка и установка осуществляются бесплатно.

Покупка в рассрочку

В магазинах MEDIAPARK можно приобрести любую технику в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса.


Акция, посвященная празднику Курбан хайит

Сеть магазинов MEDIAPARK искренне поздравляет каждого жителя Узбекистана с праздником Курбан хайит и приглашает всех принять участие в грандиозной праздничной акции.

С 16 по 20 июля в MEDIAPARK пройдет снижение цен на популярные товары брендов Samsung, Apple, Polaris, HP, Acer, Panasonic и Artel. Более 100 видов товаров будут представлены по минимальным ценам на рынке. Если нужно приобрести бытовую технику и электронику по привлекательным ценам, то стоит скорее прийти в MEDIAPARK.

Телефон для справок: (+998) 71−203−33−33.

Адреса сети:

  1. MEDIAPARK Буюк Ипак Йупи: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули.
    Ориентир: гостиница «Саёхат».
  2. MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11A.
    Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
  3. MEDIAPARK Keлec: Ташкентская область, Келес, ул. Келес йули, 104.
    Ориентир: супермаркет korzinka.uz
  4. MEDIAPARK Мирабад: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Нукус, 75.
  5. MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, улица Фаргона йули, 744.
    Ориентир: ресторан Chenson.
  6. MEDIAPARK Новомосковская: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50.
    Ориентир: кондитерская фабрика Crafer’s.
  7. MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата.
  8. MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
    Ориентир: авторынок «Сергели».
  9. MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31А.
    Ориентир: Uchtepa Outlet Centre.
  10. MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
  11. MEDIAPARK Чимган: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо Улугбека.
    Ориентир: Ecobozor.
  12. MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
    Ориентир: бывший базар «Сайрам».
  13. MEDIAPARK Гиждуван: г. Гиждуван, ул. Ю. Хамадони.
    Ориентир: Гиждуванский рынок, супермаркет korzinka.uz.
  14. MEDIAPARK Джизак: г. Джизак, махалля Сайилжойи, ул. Ш.Рашидова.
    Ориентир: ТРЦ Paradise.
  15. MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
  16. Ориентир: бывший ЦУМ.
  17. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
    Ориентир: торговый центр Qo’qon.
  18. MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. У. Носира, 67.
    Ориентир: Янгибозор.
  19. MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.
    Ориентир: большой рынок.
  20. MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Нарпайская.
    Ориентир: Family Park.
  21. MEDIAPARK Ургенч: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.
    Ориентир: гостиница «Файз».
  22. MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
    Ориентир: городской хокимият.
  23. MEDIAPARK Навои: г. Навои, улица М. Таробий, 105А.
    Ориентир: новый оптовый рынок

Сайт: mediapark.uz
Instagram: @mediapark_uzb
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