В Касансайском районе Наманганской области найдено тело семилетнего ребёнка, пропавшего при недавнем сходе селя, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Газета.uz» писала, что из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана 13 июля примерно в 13:30 в Касансае сошли селевые потоки. В результате этого восемь человек погибли, шестеро пострадали. Как уточнили в МЧС, они находились на базе отдыха в махалле «Махмудий Аъзам» и купались в реке Касансай.

В ходе спасательно-розыскных мероприятий утром 17 июля в части реки, протекающей через махаллю «Тагижар», была найдена девятая жертва — ребёнок 2014 года рождения, говорится в заявлении ведомства.