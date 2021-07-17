16 июля на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса обсуждался ход работы, проводимой в рамках массового вакцинирования населения, сообщил спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмаилов. По его словам, в центре внимания депутатов был вопрос «принудительного прививания граждан».

«На заседании депутаты выразили обеспокоенность увеличением во всём мире, в том числе, в нашей стране количества случаев инфицирования коронавирусом. Особенно бурное обсуждение вызвал вопрос вакцинирования населения. Некоторые депутаты указали, что мероприятия по вакцинированию должны проводиться в принудительном порядке. Другие заявили об обратном», — сказал спикер.

По его словам, вопрос принудительного вакцинирования не стоял в повестке дня — основной акцент планировался на правильной и эффективной организации вакцинации, обеспечения в этом процессе безопасности граждан. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.

Согласно закону «Об охране здоровья граждан», при обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства. В документе указано, что гражданин или его законный представитель имеют право отказать в медицинском вмешательстве или приостановить его, добавил депутат.

«Наличие таких же норм в ряде других документов указывает, что мероприятия по вакцинации нельзя проводить в принудительном порядке. То есть, для обязательной вакцинации, прежде всего, нужно внести изменения или дополнения в ряд правовых документов», — утверждает Исмаилов.

Ранее вице-спикер Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что в целях эпидемиологической безопасности правительство должно ограничить свободы невакцинированным людям. Депутат также предлагал ввести в организациях обязательную вакцинацию сотрудников.

В поддержку обязательной вакцинации выступали и другие депутаты. В то же время некоторые депутаты, в частности, Дониёр Ганиев от партии УзЛиДеП, выражали опасения в связи с возможным нарушением прав граждан из-за неверной организации процесса исполнителями решения в случае его принятия. Депутат призывал повышать заинтересованность граждан в получении вакцины путём предоставления стимулов и большего выбора в плане вакцин.

На днях заместитель главы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявил, что ежедневно в одном прививочном пункте вакцинируется в среднем 35−37 человек, хотя они рассчитаны на прививку 70 человек. «Если мы продолжим в таком же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата», — сказал он.