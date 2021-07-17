Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Bild и полицию.

В земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии погибли уже 90 жителей, а в Северной Рейн-Вестфалии — 43.

СМИ сообщили об ухудшении ситуации в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна, где непогода привела к разрушению нескольких домов. Власти опасаются роста числа погибших.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон «Бернд», пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

Фото: dpa Picture-Alliance



К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.

В большинстве районов округа Арвайлер нет электричества и телефонной связи. Местные власти сообщили, что в результате наводнений пропали около 1300 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

Бельгия объявила 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв наводнений. Погибли 23 человека, по меньшей мере пять числятся пропавшими без вести. Более 40 тысяч домов остались без электричества, в пострадавших провинциях власти не рекомендуют использовать водопроводную воду. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза, помощь Бельгии уже оказывают Франция, Австрия и Италия.