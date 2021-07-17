16 июля в Узбекистане было зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки с начала года — 501, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество случаев с марта прошлого года достигло 118881.
В Ташкенте выявлено 115 случаев, в Ташкентской области — 51, Джизакской — 57, Ферганской — 44, Самаркандской — 38, Сурхандарьинской — 35,в Каракалпакстане — 33, в других регионах — менее 30.
В течение дня также была подтверждена пневмония у 416 человек. Это самый высокий показатель с 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику заболеваемости.
Количество официально зарегистрированных умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло на 4 и достигло 793.
Жавохир Кудратов. Фото: АИМК.
Среди них — Жавохир Кудратов, работавший начальником отдела в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Ему было 38 лет. За свою карьеру выпускник Университета мировых языков и Национального университета проработал на Международном радио Ташкента, в Центре мониторинга в сфере массовых коммуникаций, газете «Кашкадарё» — «Новости Кашкадарьи»", Министерстве занятости и трудовых отношений, Центре содействия обеспечению информационной безопасности и общественного порядка, Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций и в других организациях.
По данным Минздрава, число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса составляет 997 тысяч. 16 июля было привито 123,2 тысячи человек, в том числе первую дозу вакцины получило 96,2 тысячи, вторую — 15,1 тысячи, третью — 11,8 тысячи. Всего в стране применено 5,52 миллиона доз вакцин, из них первую дозу получило 3,44 миллиона человек, вторую — 1,52 миллиона, третью — 555,3 тысячи.
Журабек Ниязалиев
Здравствуйте. Есть у газеты список телефонов где делают вакцину?
Борис Халиков
В Китае живет 1.5 миллиарда человек. Там практически нет заболевших коронавирусом. Почему?Потому что в Китае чиновники работают.
Оксана Петровна
501 случай ковида и плюс 416 пневмония? или из 501 -416 с пневмонией? все время непонятно как-то..
Комил Рахманкулов
@Оксана Петровна, плюсуете. Пневмония с отрицательным ПЦР
Комил Рахманкулов
В Казахстане каждый день рекорд. Сегодня 5658 заболевших в сутки.
Александр Гончаров
Больных становится много, удручающая статистика.
Anton Kudryavtsev
Газета. уз, можете узнать у Минздрава, почему они проваливают информационную кампанию по вакцинации?
Почему не публикуют статистику по заболевшим в разрезе привитых/непривитых?
MegaPhrone
900 чел в день. последня сводка