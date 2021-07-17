16 июля в Узбекистане было зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки с начала года — 501, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество случаев с марта прошлого года достигло 118881.

В Ташкенте выявлено 115 случаев, в Ташкентской области — 51, Джизакской — 57, Ферганской — 44, Самаркандской — 38, Сурхандарьинской — 35,в Каракалпакстане — 33, в других регионах — менее 30.

В течение дня также была подтверждена пневмония у 416 человек. Это самый высокий показатель с 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику заболеваемости.

Количество официально зарегистрированных умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло на 4 и достигло 793.





Жавохир Кудратов. Фото: АИМК.

Среди них — Жавохир Кудратов, работавший начальником отдела в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Ему было 38 лет. За свою карьеру выпускник Университета мировых языков и Национального университета проработал на Международном радио Ташкента, в Центре мониторинга в сфере массовых коммуникаций, газете «Кашкадарё» — «Новости Кашкадарьи»", Министерстве занятости и трудовых отношений, Центре содействия обеспечению информационной безопасности и общественного порядка, Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций и в других организациях.

По данным Минздрава, число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса составляет 997 тысяч. 16 июля было привито 123,2 тысячи человек, в том числе первую дозу вакцины получило 96,2 тысячи, вторую — 15,1 тысячи, третью — 11,8 тысячи. Всего в стране применено 5,52 миллиона доз вакцин, из них первую дозу получило 3,44 миллиона человек, вторую — 1,52 миллиона, третью — 555,3 тысячи.