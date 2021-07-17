Афганистан выполняет важную роль «регионального моста» для соединения стран Центральной и Южной Азии. Об этом говорится в заявлении участников конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», завершившейся в пятницу в Ташкенте.

В ее работе принимали участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Еврокомиссии Жозеп Боррель и министры иностранных дел стран Центральной и Южной Азии.

Участники конференции также призвали к содействию экономическому развитию Афганистана посредством реализации общих региональных проектов в мирохозяйственных связях.

На форуме приветствовали разработку и подписание двусторонних и многосторонних документов, представляющих взаимный интерес и создающих условия для укрепления отношений между странами Центральной и Южной Азии.

Участники также согласились рассмотреть возможность совместной разработки проекта специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, отмечается в заявлении.

По итогам форума подтверждена необходимость наращивания сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, энергетики и технологических инноваций, прежде всего в области «зелёных» технологий, и признали прогресс, наблюдающийся в реализации проектов и инициатив в этих сферах.

Особо подчеркивается важность формирования туристических маршрутов, охватывающих историко-культурные центры Центральной и Южной Азии, указывается в итоговом документе.