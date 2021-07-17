Постановлением президента от 16 июля Центр исламской цивилизации в Узбекистане при Кабинете министров трансформируется в Научно-просветительский центр, занимающийся:
- пропагандой идеи «Третий Ренессанс — Новый Узбекистан»;
- научным изучением и доведением до общественности достижений нового этапа развития в истории страны;
- пропагандой образцов материального культурного наследия, древних и богатых традиций религии ислам.
В документе отмечается, что такое решение принято «в целях укрепления научно-духовного фундамента Третьего Ренессанса на современном этапе пробуждения созидательной силы народа, воспитания молодёжи в духе любви к Родине, уважения к национально-религиозным ценностям, дальнейшего повышения роли страны в развитии исламской цивилизации, а также популяризации вклада, внесённого великими мыслителями в мировую цивилизацию на национальном и международном уровне».
Обновлёнными основными задачами центра определены:
- научное исследование наследия религии ислам, пропаганда его роли в развитии цивилизации Центральной Азии;
- принятие мер для доведения до населения страны корней, сути и содержания общенационального развития, исторических ренессансов, происшедших в Узбекистане;
- освещение вклада предков в мировую цивилизацию, в развитие религиозных и светских наук;
- подготовка гидов-переводчиков, обладающих достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками научных основ паломнического туризма и повышение их квалификации на системной основе;
- формирование системы библиотек, имеющих богатый и содержательный фонд экспонатов, рукописей и изданий, раскрывающих ускоренное развитие исламских наук с их подключением к сети музеев и библиотек мира;
- организация учебных курсов по повышению знаний в направлении истории и культуры ислама, реставрации древних рукописей и литографий, возрождению искусства изготовления бумаги, книжного и переплётного дела, каллиграфического искусства, а также изучению источников ислама;
- широкая пропаганда среди общественности сути и содержания идеи «Третий Ренессанс — Новый Узбекистан», включая её роль и значение в развитии науки, обеспечении межконфессионального согласия и религиозной толерантности.
При центре создаётся Фонд развития Центра исламской цивилизации в Узбекистане (без статуса юридического лица) и мастерская-лаборатория по возрождению древних традиций самаркандской бумаги, переплётного дела и каллиграфии.
Центр исламской культуры при Кабмине был создан постановлением президента (ПП-3080) в 2017 году. Позже в этом же году глава государства предложил переименовать его в Центр исламской цивилизации.
Eugenie Muminova
Сотрудник Центра, который выступал с видеолекцией, в которой утверждал, что женщин надо бить — за какие аспекты Третьего Ренессанса отвечает? В прессе упомянулось, что с ним “была проведена беседа и он извинился“, но почему-то мы не видели видео с извинениями, тогда как наставления по битью жен посмотрели тысячи людей?
Odiljon Karimov
@Eugenie Muminova, он не имел в виду бить женщин. Некоторые люди это неправильно поняли, а некоторые воспользовались моментом, чтобы клеветать. В этом же видеолекции (если вы полностью смотрели) СРАЗУ после высказываний со словом “бить“ данный сотрудник прокомментировал, что это не означает, что нужно избить до синяков и сломать руки, ноги. А на вопрос как бить — просто слегка толкнуть мисваком (маленькая палочка) и то это в критический момент, когда другие методы вовсе и ни как не помогают. Цель сохранить семью. Советую до конца смотреть видеолекцию и не верить все, что пересылают в интернете
Rovsh
А можно мы будем просто хорошо жить. И сами это видеть и ощущать. Без этих доведений до общественности достижений. Честное слово, вся эта пафосность и непонятная идеология уже напрягает.
WoW Clash
@ Eugenie Muminova. Отвечать будет за пропаганду древних и богатых традиций религии ислам
Мухтар Газиев
Если основной деятельностью Центра исламской цивилизации будет пропаганда, то это будет бесполезной тратой времени и денег на зарплаты сотрудников.
Борзунов Алексей
Религия на службе государства? Это интересно. Говорите уж открыто — Центр научной пропаганды. И не надо прикрываться благими намерениями.
P.S. ничего против религии и вероисповедания не имею, сам верующий.
Алишер Раджапов
а будет ли признан технологический и культурный скачок, возникший с начала завоевания Царской Россией и продолженный при СССР как Ренессанс?
Благодаря которому вы все получили бесплатное общее образование
Или только будем обмусоливать достижения таких же колонизированных арабами ученых в 9-12вв?
Georg Lepzunski
Мы этот ренессанс на себе ощущаем. Пропагандировать не надо.
Шер
Они бы для начала ознакомились с определением понятия “наука“.
Как в их представлении называется “наука“ занимающаяся “научным изучением достижений нового этапа развития в истории страны“?
Подобная структура уже создавалась в 1933г и называлась “Имперское Министерство народного просвещения и пропаганды“.
На первой же пресс-конференции назначенный министр пропаганды заявил: “В создании нового министерства просвещения и пропаганды я вижу революционный поступок правительства, так как новое правительство не намерено предоставить народ самому себе“.