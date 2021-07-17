Постановлением президента от 16 июля Центр исламской цивилизации в Узбекистане при Кабинете министров трансформируется в Научно-просветительский центр, занимающийся:

пропагандой идеи «Третий Ренессанс — Новый Узбекистан»;

научным изучением и доведением до общественности достижений нового этапа развития в истории страны;

в истории страны; пропагандой образцов материального культурного наследия, древних и богатых традиций религии ислам.

В документе отмечается, что такое решение принято «в целях укрепления научно-духовного фундамента Третьего Ренессанса на современном этапе пробуждения созидательной силы народа, воспитания молодёжи в духе любви к Родине, уважения к национально-религиозным ценностям, дальнейшего повышения роли страны в развитии исламской цивилизации, а также популяризации вклада, внесённого великими мыслителями в мировую цивилизацию на национальном и международном уровне».

Обновлёнными основными задачами центра определены:

научное исследование наследия религии ислам, пропаганда его роли в развитии цивилизации Центральной Азии;

принятие мер для доведения до населения страны корней, сути и содержания общенационального развития, исторических ренессансов, происшедших в Узбекистане;

происшедших в Узбекистане; освещение вклада предков в мировую цивилизацию, в развитие религиозных и светских наук;

подготовка гидов-переводчиков, обладающих достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками научных основ паломнического туризма и повышение их квалификации на системной основе;

обладающих достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками научных основ и повышение их квалификации на системной основе; формирование системы библиотек, имеющих богатый и содержательный фонд экспонатов, рукописей и изданий, раскрывающих ускоренное развитие исламских наук с их подключением к сети музеев и библиотек мира;

имеющих богатый и содержательный фонд экспонатов, рукописей и изданий, раскрывающих ускоренное развитие исламских наук с их подключением к сети музеев и библиотек мира; организация учебных курсов по повышению знаний в направлении истории и культуры ислама, реставрации древних рукописей и литографий, возрождению искусства изготовления бумаги, книжного и переплётного дела, каллиграфического искусства, а также изучению источников ислама;

широкая пропаганда среди общественности сути и содержания идеи «Третий Ренессанс — Новый Узбекистан», включая её роль и значение в развитии науки, обеспечении межконфессионального согласия и религиозной толерантности.

При центре создаётся Фонд развития Центра исламской цивилизации в Узбекистане (без статуса юридического лица) и мастерская-лаборатория по возрождению древних традиций самаркандской бумаги, переплётного дела и каллиграфии.

Центр исламской культуры при Кабмине был создан постановлением президента (ПП-3080) в 2017 году. Позже в этом же году глава государства предложил переименовать его в Центр исламской цивилизации.