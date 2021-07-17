Стали известны имена победителей второго этапа масштабного розыгрыша от компании АТТО. Счастливчиков — 100-тысячного, 250-тысячного, 500-тысячного пассажиров — система определила по транзакциям за период с 10 июня по 10 июля. Ценные призы были вручены в офисе компании.

100-тысячным пассажиром месяца стала Ольга Нурданова. В качестве приза она получила беспроводные наушники. Женщина призналась, что общественным транспортом пользуется нечасто, а в этом месяце как раз ездила на метро в автошколу.





«Об акции даже не знала. Когда позвонили, подумала, номером ошиблись. Говорят: „Вы стали победителем в акции от компании АТТО“. Если честно, никогда и не верила в такие розыгрыши. А тут вот сама выиграла. Спасибо огромное. Мне очень приятно!» — поделились впечатлениями Ольга Нурданова.

250-тысячным пассажиром стал Шохрухмирзо Алижонов, выигравший смарт-часы Xiaomi. Молодой человек недавно приехал в Ташкент из Андижана, чтобы поступить в учебное заведение. Купил транспортную карту для поездок по городу и сразу выиграл приз. Признался, что давно мечтал о таких часах и даже не мог подумать, что так просто выиграет их, пользуясь общественным транспортом.





И главный приз розыгрыша — смартфон Samsung Galaxy A12 — достался 500-тысячному пассажиру. Им стала Муалло Камилова.





«Мы уже давно всей семьей пользуемся картами АТТО. Но я и не знала, что проходит такая акция. Когда мне позвонили и сказали, что я стала победителем розыгрыша и выиграла телефон, я даже не могла подобрать слова. Зато у моих детей радости не было предела. Они сказали, что видели много рекламы акции, но даже не могли подумать, что одна из наших поездок окажется выигрышной. Спасибо большое за подарок и за такие акции, где любой человек может выиграть ценный приз», — сказала Муалло Камилова.

Компания АТТО запустила масштабный розыгрыш, участником которого автоматически становится каждый пассажир общественного транспорта Ташкента, пользующийся транспортной картой АТТО. В числе ценных подарков — смартфоны, смарт-часы и наушники. Имена победителей определяются каждый месяц. Розыгрыш продлится до 10 августа.

Акция проводится только среди транспортных карт общего пользования с подключенной услугой «SMS-информирование». Плата за входящие SMS не взимается. Льготные транспортные карты и банковские карты в розыгрыше не участвуют.

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