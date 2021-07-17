У поступающих в магистратуру по направлению IT в Университет Амити в Ташкенте есть возможность получить стипендию в размере 40%. Продолжительность обучения в магистратуре по этому направлению — два года (четыре семестра).
Чтобы поступить необходимо:
- сдать документы, подтверждающие степень бакалавра по направлениям «Компьютерная инженерия», «Информационные технологии», «Электроника», «Телекоммуникации»;
- предоставить сертификаты IELTS 5.0 или выше (TOEFL 35−45, CEFR B1).
- сдать экзамены по математике (60%);
- сдать экзамены на решение логических задач (40%);
- пройти собеседование.
Стоимость обучения — 23 млн 825 тысяч сумов за семестр. Также магистранты получат возможность получить 40% скидку на обучение.
Сейчас принимаются заявки на третий вступительный экзамен.
Последний вступительный экзамен состоится в августе.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 71−207−90−06, (+998) 71−207−90−07.
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