Современные архитектурные решения помогают оптимизировать открытое пространство, превращая его в уютное место для отдыха с потрясающими видами и свежим воздухом. Гильотинные системы Vertiflex — популярный вид панорамного остекления, который поможет создать индивидуальное пространство для комфортного времяпровождения в любую погоду.





Функциональная система может быть использована в качестве подвижных перил при остеклении гостиниц, кафе, ресторанов, стадионов или веранд в частных домах. Благодаря эргономичному дизайну гильотинная система будет гармонично смотреться в тандеме с любым экстерьером.

Гильотинная система Vertiflex — разработка известного бренда AlbertGenau. Система производится в Турции, а приводная часть изготавливается в Италии. Это новое поколение гильотинных систем, соответствующее всем европейским стандартам.





Гильотина может достигать 4 м в ширину и высоту, а также быть выполнена с четырьмя створками. Производитель рекомендует не превышать общую квадратуру в 12 м.

Управлять системой можно дистанционно с помощью пульта. Створки безрамной конструкции открываются и закрываются по вертикали. Когда они закрыты, возникает панорамная стеклянная стена. При их опущении образуется открытое пространство. Створки двигаются практически бесшумно, а также легко снимаются изнутри для влажной уборки.





Гильотинная система оснащена специальным механизмом зажима SafeGuard, который устраняет проблемы, связанные с поломкой цепи. Нижняя створка спроектирована как несъемная снаружи, поэтому система надежно защищает от взлома и обеспечивает комфорт и безопасность. Она проста и удобна в использовании. Специальный профиль защищает пальцы от защемления.





Такая функциональная автоматизированная система помогает всего одним нажатием пульта реагировать на погодные изменения, обеспечивая комфортабельный отдых с изумительным панорамным видом.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 95−341−00−00.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Олтинтепа, 171.

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