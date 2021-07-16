Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 6 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

Дата саммита стала известна по итогам приёма президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. Встреча прошла 16 июля на полях международной конференции, проходящей в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В конце июня Шавкат Мирзиёев обсуждал вопрос организации саммита с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Третья консультативная встреча глав стран Центральной Азии первоначально была запланирована на август 2020 года в Бишкеке, затем саммит перенесли на осень, но из-за пандемии COVID-19 отложили на 2021 год.