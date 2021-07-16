Главы МИД стран Центральной Азии и России приняли совместное заявление по ситуации в Афганистане. Встреча министров прошла 16 июля в Ташкенте в рамках международной конференции по Центральной и Южной Азии.

Участники встречи отметили, что «текущая ситуация в Афганистане в связи с выводом иностранных войск из этой страны и последовавшая за этим эскалация боевых действий между правительственными силами и движением талибов, в особенности в ряде граничащих со странами Центральной Азии северных провинций, вызывают серьёзную обеспокоенность».

«Министры полагают, что в условиях новой геополитической реальности необходимо продолжать поиск возможностей для стабилизации военно-политической обстановки и установления мира в Исламской Республике Афганистан (ИРА). В этой связи участники встречи призывают все стороны, вовлечённые в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и дестабилизирующих действий в интересах обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса», — говорится в заявлении.

Главы МИД выразили убеждённость, что «всеобъемлющий и устойчивый мир» в Афганистане может быть достигнут «только путём прямых инклюзивных переговоров о политическом урегулировании между самими афганцами, под руководством афганского народа и при более активном содействии государств и международных структур восстановлению Афганистана в постконфликтный период».

Министры подчеркнули, что рассчитывают на проведение «конструктивных переговоров» между официальным Кабулом и движением талибов для «выработки согласованных подходов для прекращения многолетней войны и становления Афганистана в качестве мирного, независимого и суверенного государства».

Министры также осудили теракты в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане. «Сохраняющееся присутствие и деятельность „Исламского государства Ирака и Леванта“ (ИГИЛ), „Аль-Каиды“, а также других международных террористических группировок являются одной из ключевых составляющих нестабильности ситуации в ИРА, в том числе в ряде северных провинций страны», — отмечается в заявлении.

Кроме того, главы МИД выразили обеспокоенность «расширением посевов наркотиков, высоким уровнем наркопроизводства и нелегального оборота оружия в Афганистане», что, по их мнению, является «одним из основных источников дохода террористических группировок». Министры подчеркнули, что ожидают от властей Афганистана активизации усилий «по борьбе с этой угрозой».