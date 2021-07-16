Сотрудники Яшнабадского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Службы государственной безопасности задержали в столице мужчину, обещавшего студенту устроить перевод из зарубежного вуза.

По данным пресс-службы департамента, гражданин Т. И., войдя в доверие студента второго курса Ошского государственного университета Ш., обещал через своих высокопоставленных знакомых перевести его в Ташкентскую медицинскую академию. За это он потребовал 6000 долларов и был задержан при получении указанной суммы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса, ведётся следствие.