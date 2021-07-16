В социальных сетях распространилась видеозапись из Бухарской области, на которой видно, как женщины перекрыли автомобильную дорогу. По данным Daryo, инцидент с участием «более 15 женщин» произошёл 15 июля на автомагистрали М-37 в Гиждуванском районе.

Как сообщил изданию начальник Бухарского областного управления дошкольного образования Фарход Латипов, между махаллей «Курган», негосударственным образовательным учреждением «Маржона гунча» и Министерством дошкольного образования на основе государственно-частного партнёрства было заключено соглашение о строительстве дошкольной образовательной организации.

Согласно документу, предпринимательница М. И. должна была за 1,7 млрд сумов восстановить и сдать в эксплуатацию детский сад на 90 мест. Для этих целей областным филиалом «Ипотека-банка» был выделен кредит в размере 1,2 млрд сумов, а сроком окончания ремонтных работ указано 31 декабря 2018 года.

«Но путём самовольного увеличения мощностей женщина построила ДОО на 150 мест вместо указанных 90. Кроме того, она получила кредит ещё на 300 млн сумов под 21%, по которому образовалась задолженность. Несмотря на это она повторно обратилась в банк для получения большой суммы кредита, но получила отказ. После этого она вместе со знакомыми женщинами перекрыла магистральную дорогу, совершив правонарушение», — сказал Фарход Латипов.

Инцидент прокомментировали в Управлении внутренних дел Бухарской области и заявили, что в результате действий женщин на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Собранные документы переданы в Гиждуванский районный суд по уголовным делам, добавили в областном УВД.