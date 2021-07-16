Президент Афганистана Ашраф Гани на конференции по Центральной и Южной Азии в Ташкенте 16 июля рассказал о ситуации в стране.

«Мы стремимся к урегулированию конфликта через политическое взаимодействие с движением „Талибан“, это наш национальный приоритет. Кроме того, мы будем работать, чтобы государство стало единым, демократическим, мирным. Мы говорим о настоящей демократии», — подчеркнул Ашраф Гани.

Он добавил: «Мы постараемся использовать все меры для того, чтобы провести переговоры с „Талибан“ и не уступить им».

По словам президента страны, афганские вооруженные силы поддерживаются население, и найм добровольцев в ряды правительственной сейчас на подъеме, однако есть и сложности. В первую очередь, это третья волна коронавируса.

Кроме того, по словам Ашрафа Гани, США действуют в рамках политически решений. Они передислоцировали свою военную базу, и более 5000 заключенных и 50 крупнейших наркоторговцев были выпущены по международному запросу, рассказал президент Афганистана.

«Все это превратило наших людей в беженцев, они старались сбежать в безопасные города, чтобы безопасно жить. Это единственный выбор, который предложил „Талибан“ — перейти на их сторону или сдаться», — сказал Ашраф Гани.

Он добавил, что сейчас в стране наблюдают большое количество «джихадистских боевиков», которые переправляются из Пакистана. По словам президента Афганистана, они напрямую связаны с транснациональными террористическими организациями.

«Кроме того, мы наблюдаем консенсус среди международных наблюдателей, но они не приняли никаких шагов, чтобы обеспечить поддержку», — отметил Ашраф Гани.

Сейчас внимание правительства, по словам президента Афганистана, полностью сконцентрировано на действующих противостояниях. Глава государства подчеркнул, что Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с «Талибаном», и призвал движение к сотрудничеству.