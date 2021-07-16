Наверняка многие предприниматели слышали о системе CRM или даже получали предложение внедрить ее. Однако сомнения, страх и сложность выбора мешали принять решение.

Компания Expert Pro рассказывает об основных принципах работы системы, чтобы вы могли разбираться в ней так же, как в собственном бизнесе.

Что такое CRM

CRM — это Customer Relationship Management или «управление взаимоотношениями с клиентами». Создатели системы давно осознали потребность бизнеса выстраивать долгосрочный и результативный диалог с клиентами и разработали систему, которая полюбилась целой армии предпринимателей и активно внедряется в Узбекистане.

Опытные предприниматели не дадут соврать, что основой любого бизнеса является клиент. И чем крепче отношения с ним, тем выше шанс того, что сделка завершится успешно и, возможно, повторится не раз. Если не допускать ошибок в работе с клиентами и не терять их, а сделки фиксировать и закрывать по всем правилам и вовремя, то уровень доверия и лояльности будет расти, а с ними и прибыль. И это вполне осуществимо.

На что способна система CRM

Продвинутые технологии и интуитивно понятый интерфейс системы CRM систематизируют и ускоряют работу с данными о клиентах, заметно повышают качество и успешность ведения и закрытия сделок. Это помогает избежать рутины и сфокусироваться на действительно важных вопросах.

Важно понимать, что CRM — это передовой инструмент, помогающий бизнесу:

формировать и отслеживать единую базу клиентов (контрагентов);

обрабатывать и сегментировать контакты;

управлять бизнес-задачами и работать над ними с коллегами в удобном интерфейсе;

автоматизировать рутинные операционные процедуры и настроить подсказки пользователям;

видеть результаты своей работы в виде наглядных аналитических дашбордов;

планировать свою деятельность и отслеживать результаты, чтобы двигаться по правильному вектору развития.





Одним из злободневных вопросов является выбор надежного IT-партнера, способного подобрать, внедрить, научить и помочь с обслуживанием CRM на протяжении всего использования. И здесь он для многих очевиден. Ведь одной из опытных и хорошо зарекомендовавших себя IT-компаний на рынке является Expert Pro. С 2013 года она оказывает комплексные IT-услуги предприятиям различных сфер: строительный бизнес, ритейл, банковская сфера, телеком и прочие.

В процессе сотрудничества и внедрения CRM команда Expert Pro подбирает для каждого клиента подходящие варианты, оптимизируя систему эксклюзивно под заказчика, внимательно прислушиваясь к его потребностям и запросам, предлагая уже готовую систему или пул необходимого функционала. Это существенно сокращает кадровые, временные и финансовые ресурсы.

CRM от Expert Pro — это удобная, понятная, а главное — надежная система с комбинацией решения на базе платформы управления бизнес-процессами. Бизнес-пользователи и аналитики с легкостью могут адаптировать инструмент под свои цели и нужды без привлечения разработчиков благодаря продвинутой технологии Low-code. Она сэкономит до 50% времени и сократит издержки уже на начальном этапе пользования. Для любого бизнеса это как никогда актуально.

Доверить развитие своего бизнеса Expert Pro и запросить консультацию ведущих IT-специалистов можно на сайте.

Телефон: (+998) 78−147−00−37.

E-mail: info@expertpro.uz



На правах рекламы.