Наверняка многие предприниматели слышали о системе CRM или даже получали предложение внедрить ее. Однако сомнения, страх и сложность выбора мешали принять решение.
Компания Expert Pro рассказывает об основных принципах работы системы, чтобы вы могли разбираться в ней так же, как в собственном бизнесе.
Что такое CRM
CRM — это Customer Relationship Management или «управление взаимоотношениями с клиентами». Создатели системы давно осознали потребность бизнеса выстраивать долгосрочный и результативный диалог с клиентами и разработали систему, которая полюбилась целой армии предпринимателей и активно внедряется в Узбекистане.
Опытные предприниматели не дадут соврать, что основой любого бизнеса является клиент. И чем крепче отношения с ним, тем выше шанс того, что сделка завершится успешно и, возможно, повторится не раз. Если не допускать ошибок в работе с клиентами и не терять их, а сделки фиксировать и закрывать по всем правилам и вовремя, то уровень доверия и лояльности будет расти, а с ними и прибыль. И это вполне осуществимо.
На что способна система CRM
Продвинутые технологии и интуитивно понятый интерфейс системы CRM систематизируют и ускоряют работу с данными о клиентах, заметно повышают качество и успешность ведения и закрытия сделок. Это помогает избежать рутины и сфокусироваться на действительно важных вопросах.
Важно понимать, что CRM — это передовой инструмент, помогающий бизнесу:
- формировать и отслеживать единую базу клиентов (контрагентов);
- обрабатывать и сегментировать контакты;
- управлять бизнес-задачами и работать над ними с коллегами в удобном интерфейсе;
- автоматизировать рутинные операционные процедуры и настроить подсказки пользователям;
- видеть результаты своей работы в виде наглядных аналитических дашбордов;
- планировать свою деятельность и отслеживать результаты, чтобы двигаться по правильному вектору развития.
Одним из злободневных вопросов является выбор надежного IT-партнера, способного подобрать, внедрить, научить и помочь с обслуживанием CRM на протяжении всего использования. И здесь он для многих очевиден. Ведь одной из опытных и хорошо зарекомендовавших себя IT-компаний на рынке является Expert Pro. С 2013 года она оказывает комплексные IT-услуги предприятиям различных сфер: строительный бизнес, ритейл, банковская сфера, телеком и прочие.
В процессе сотрудничества и внедрения CRM команда Expert Pro подбирает для каждого клиента подходящие варианты, оптимизируя систему эксклюзивно под заказчика, внимательно прислушиваясь к его потребностям и запросам, предлагая уже готовую систему или пул необходимого функционала. Это существенно сокращает кадровые, временные и финансовые ресурсы.
CRM от Expert Pro — это удобная, понятная, а главное — надежная система с комбинацией решения на базе платформы управления бизнес-процессами. Бизнес-пользователи и аналитики с легкостью могут адаптировать инструмент под свои цели и нужды без привлечения разработчиков благодаря продвинутой технологии Low-code. Она сэкономит до 50% времени и сократит издержки уже на начальном этапе пользования. Для любого бизнеса это как никогда актуально.
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