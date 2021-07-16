В результате дорожно-транспортного происшествия в Мирабадском районе Ташкента погиб пешеход, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Инцидент произошёл утром 13 июля на пересечении улиц Нукус и Мирабад. По данным ГУВД, 20-летняя Лаурита З., управляя автомобилем Tracker, совершила наезд на 56-летнего Миркамала Я. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило в отношения водителя уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.