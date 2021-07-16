Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, выступая на международной конференции по взаимосвязанности Центральной и Южной Азии 16 июля в Ташкенте, затронул ситуацию в Афганистане.

«Мы, те, кто собрались сегодня здесь — соседние страны, региональные заинтересованные стороны, международные партнеры, — мы возлагаем на себя коллективную ответственность продвигать мир, безопасность и развитие в Афганистане», — заявил глава европейской дипломатии.

«Мы должны сделать это посредством конструктивного вовлечения в пользу мира, который будет основан на переговорах без поддержки и продолжения насилия», — добавил он.

Жозеп Борель также заявил, что ЕС твердо поддерживает инклюзивные процессы в Афганистане через политическое решение конфликта в стране. По его словам, военная победа движения «Талибан» приведет к «непризнанию и изоляции всего региона».

Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что в будущем сотрудничество Афганистана с ЕС будет строиться на основе тех демократических достижений, которые произошли в этой стране за последнее десятилетие.