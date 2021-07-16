ООО Artel Electronics — один из ведущих производителей бытовой техники в Центральной Азии и одна из крупных компаний Узбекистана — впервые получила рейтинг Fitch на уровне «B» с прогнозом «стабильный».

В своей публикации агентство Fitch высоко оценило Artel за одну из ведущих позиций на внутреннем рынке, ожидаемый серьезный приток денежных средств от операционной деятельности, а также успешное и долгосрочное сотрудничество со всемирно известными производителями оборудования.





Рейтинг основан на тщательной оценке финансового и коммерческого состояния компании и является независимым бенчмарком надежности в качестве заемщика.

Последние бизнес-реформы в Узбекистане помогли ведущим компаниям страны провести реструктуризацию, получить доступ к международным финансовым возможностям, а также изучить зарубежные рынки. С учетом этого Artel Electronics успешно пересматривает свои существующие процессы, чтобы следовать международной практике в области финансовой отчетности и ESG, включая учреждение профессионального наблюдательного совета и аудит консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО, проведенный аудиторской организацией Deloitte.

«Мы рады, что сегодня получили наш первый рейтинг от Fitch. Этому моменту предшествовали месяцы упорной работы команды Artel, поскольку мы работаем над тем, чтобы соответствовать лучшим глобальным стандартам корпоративного управления. Рейтинг поможет компании углубить сотрудничество с партнерами, получить доступ к новым формам финансирования и станет естественным следующим шагом на пути выхода на международные рынки капитала", — рассказал заместитель председателя правления по финансам Artel Electronics Бектемир Муродов.

Artel была основана в 2011 году с ограниченной продуктовой линией. С тех пор компания выросла до уровня производителя широкого спектра бытовой техники и электроники с 10 тысячами сотрудников, работающих во всех регионах Узбекистана. В настоящее время Artel экспортирует свою продукцию в более 20 стран СНГ и Ближнего Востока, а также является региональным партнером таких компаний, как Samsung и Viessmann.

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