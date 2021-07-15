Университет Webster в Ташкенте продолжает принимать заявки на поступление в бакалавриат и магистратуру на 2021−2022 учебный год.

С 2019 года более 700 студентов бакалавриата выбрали первый американский вуз в Узбекистане. В этом году планируется набрать около 500 студентов на первый курс.

Поступление полностью проводится онлайн. Абитуриенту надо лишь создать аккаунт, заполнить анкету и загрузить документы на интернет-портал. После того, как последний документ будет загружен в систему, заявка отправляется специалистам в главный филиал университета в Сент-Луисе (США), которые принимают решение о поступлении. Решение принимается в течение 10 дней. Абитуриент получает оповещение по электронной почте.

Документы для поступления в бакалавриат:

школьный аттестат или диплом лицея/колледжа с приложением о финальных оценках. Если документы в оригинале не имеют перевода на английский, требуется перевод, заверенный у нотариуса;

сертификат о сдаче теста на знание английского языка. Минимальный общий балл по IELTS для полного поступления — 6.0. Также принимаются TOEFL (минимум 80) и Duolingo (минимум 120);

копия идентификационной страницы паспорта.

На данный момент в Университете Webster представлены программы образования бакалавриата по пяти направлениям:

BS Business Administration (деловое администрирование);

BA Economics (экономика);

BA Media Studies (медиаведение);

BA International Relations (международные отношения);

BS Management Information Systems (системы управленческой информации).

Международные стандарты применяются не только по отношению к студентам, но и к преподавателям — все получали степень магистра или доктора наук в зарубежных вузах, имеют опыт работы вне Узбекистана. Иностранные профессоры составляют около 40% от всего преподавательского состава. Утверждение преподавателей проводится главами факультетов в США.

Университет Webster представляет собой глобальную сеть студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников по всему земному шару. Основанный в 1915 году вуз классифицируется как частный и некоммерческий. В 2019 году вошел в список Forbes America’s Top Colleges, определивший 650 (топ-15%) лучших вузов США.

Подать заявку можно онлайн по ссылке.

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Сайт: webster.uz

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