С утра четверга на центральных улицах Ташкента время от времени ограничивается движение транспорта. Это связано с прибытием делегаций-участников международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», основные мероприятия которой намечены на пятницу.

Среди высокопоставленных зарубежных участников форума — президент Афганистана, премьер-министр Пакистана, министры иностранных дел и официальные лица стран Центральной и Южной Азии и других государств, руководители международных и региональных организаций и финансовых институтов.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

ГУВД Ташкента за несколько дней предупредило о закрытии для движения автотранспорта улиц вокруг делового центра Tashkent City. Однако сейчас заторы, временами сильные, наблюдаются на многих других улицах в разных районах города.

Над городом также патрулируют вертолёты, что довольно непривычно для горожан и вызвало вопросы у неинформированных жителей. Наши источники сообщили, что это протокольное сопровождение делегаций, которое практикуется во многих странах.





Фото: «Газета.uz».

Пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) заранее объявляла изменение трасс движения автобусных маршрутов в районе Tashkent City. Они коснутся маршрутов №№53, 64, 65 и 141. Но из-за перекрытий пассажиры подолгу ждут автобусы и в других частях города. Об этих задержках их не предупредили.





Источник: «Тошшахартрансхизмат».

В пресс-службе ТШТХ «Газете.uz» сообщили, что ситуация носит временный характер, и движение на улицах ограничивается максимум до 10 минут, в связи с чем маршруты автобусов (кроме указанных выше) не пересматривались.

Отметим, что если о закрытии конкретных улиц власти Ташкента в целом информируют население нормально, то описываемые неожиданные перекрытия предсказать обычно невозможно. Водители автобусов рассказывали «Газете.uz», что часто также не знают об изменении дорожной ситуации и вынуждены договариваться об изменении трассы между собой.

«Газета.uz» рекомендует водителям сверяться с приложениями-навигаторами или выбирать другие способы передвижения, а пассажирам общественного транспорта учитывать, что их путь может занять больше времени, чем запланировано.