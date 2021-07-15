С утра четверга на центральных улицах Ташкента время от времени ограничивается движение транспорта. Это связано с прибытием делегаций-участников международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», основные мероприятия которой намечены на пятницу.
Среди высокопоставленных зарубежных участников форума — президент Афганистана, премьер-министр Пакистана, министры иностранных дел и официальные лица стран Центральной и Южной Азии и других государств, руководители международных и региональных организаций и финансовых институтов.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».
ГУВД Ташкента за несколько дней предупредило о закрытии для движения автотранспорта улиц вокруг делового центра Tashkent City. Однако сейчас заторы, временами сильные, наблюдаются на многих других улицах в разных районах города.
Над городом также патрулируют вертолёты, что довольно непривычно для горожан и вызвало вопросы у неинформированных жителей. Наши источники сообщили, что это протокольное сопровождение делегаций, которое практикуется во многих странах.
Фото: «Газета.uz».
Пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) заранее объявляла изменение трасс движения автобусных маршрутов в районе Tashkent City. Они коснутся маршрутов №№53, 64, 65 и 141. Но из-за перекрытий пассажиры подолгу ждут автобусы и в других частях города. Об этих задержках их не предупредили.
Источник: «Тошшахартрансхизмат».
В пресс-службе ТШТХ «Газете.uz» сообщили, что ситуация носит временный характер, и движение на улицах ограничивается максимум до 10 минут, в связи с чем маршруты автобусов (кроме указанных выше) не пересматривались.
Отметим, что если о закрытии конкретных улиц власти Ташкента в целом информируют население нормально, то описываемые неожиданные перекрытия предсказать обычно невозможно. Водители автобусов рассказывали «Газете.uz», что часто также не знают об изменении дорожной ситуации и вынуждены договариваться об изменении трассы между собой.
«Газета.uz» рекомендует водителям сверяться с приложениями-навигаторами или выбирать другие способы передвижения, а пассажирам общественного транспорта учитывать, что их путь может занять больше времени, чем запланировано.
oyb_ uzb!
Хотя бы предупредили бы население, зачем дороги за километр перекрывать, и за полчаса до приезда, смысл в чем???
Кхал Дрого
Конгениально. Получается можно ограничения скорости не вводить, а просто пару улиц в центре города перекрыть — и полгорода в пробках.
Елена Сергеевна
Надеюсь их предупредили, что у нас после 20,00 ковид кругом бродит и на всех кидается?
Halida Ahmedova
Интересно, в каких странах еще так перекрывают дороги для делегаций, президента?
Slava K
@Halida Ahmedova,
Если в городе собираются президенты нескольких стран или премьеры — закрывают также квартал или полгорода — это не бывает часто и у нас также нечасто. Пару дней!
ББН
Зачем вообще перекрывать дороги? Ну приехали пару президентов, так ну и что? Пусть едут с сопровождением, но в общем потоке? Что с ними случится? Целый вертолет над городом летает, как будто это открытие олимпиады и сюда приехали куча знаменитостей..
P V
Сегодня конечно как никогда показуху навели, даже при покойном Исламе Абдуганиевиче при организации ШОС такого не было.
Зато видна вся поднаготная.
Как говорится люблю я свою страну, а не государство