Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Имран Хан подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Пакистаном, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Шавкат Мирзиёев заявил, что это важный шаг в истории отношений двух стран, к которому стороны готовились тщательно.

Руководители министерств и ведомств стран обменялись 8 документами, подписанными в рамках визита. В их числе — межправительственные соглашения о транзите и торговле, а также об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и туристических групп.

Кроме того, подписаны:

протокол о сотрудничестве в области военного образования между министерствами обороны двух стран;

программа культурных обменов на 2021−2026 годы;

меморандум о взаимопонимании по вопросам туризма;

протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, пересекающих государственную границу;

меморандум о взаимопонимании между Университетом мировой экономики и дипломатии и Пакистанской академией дипломатической службы, соглашение о создании Узбекско-пакистанского делового совета.

Шавкат Мирзиёев отметил, что по итогам прошедших в рамках визита заседания межправительственной комиссии и узбекско-пакистанского бизнес-форума были подписаны соглашения на сумму 500 млн долларов.

Президент также указал, что у стран есть большой неиспользованный потенциал в торгово-экономической сфере и возможность увеличить объем двусторонней торговли в 4−5 раз.