Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Имран Хан подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Пакистаном, передаёт корреспондент «Газеты.uz».
Шавкат Мирзиёев заявил, что это важный шаг в истории отношений двух стран, к которому стороны готовились тщательно.
Руководители министерств и ведомств стран обменялись 8 документами, подписанными в рамках визита. В их числе — межправительственные соглашения о транзите и торговле, а также об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и туристических групп.
Кроме того, подписаны:
- протокол о сотрудничестве в области военного образования между министерствами обороны двух стран;
- программа культурных обменов на 2021−2026 годы;
- меморандум о взаимопонимании по вопросам туризма;
- протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, пересекающих государственную границу;
- меморандум о взаимопонимании между Университетом мировой экономики и дипломатии и Пакистанской академией дипломатической службы, соглашение о создании Узбекско-пакистанского делового совета.
Шавкат Мирзиёев отметил, что по итогам прошедших в рамках визита заседания межправительственной комиссии и узбекско-пакистанского бизнес-форума были подписаны соглашения на сумму 500 млн долларов.
Президент также указал, что у стран есть большой неиспользованный потенциал в торгово-экономической сфере и возможность увеличить объем двусторонней торговли в 4−5 раз.