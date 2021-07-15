Сотрудники ГУВД Ташкента составили протоколы об административном правонарушении в отношении 26 человек, включая российского блогера Субхана Мамедова (Subo) и сопровождавших его людей, за отсутствие медицинской маски в общественном месте по статье 54 КоАО (нарушение правил борьбы с эпидемиями), сообщила пресс-служба управления.

13 июля блогер Субхан Мамедов приехал в Ташкент и пообещал встретиться с подписчиками и раздать им деньги. В результате на встречу у сквера Амира Темура собралось около 150−200 человек. В разгоне толпы участвовали силовики в амуниции, с щитами и дубинками.

ГУВД уточнило, что документы оформляются в отношении ещё 83 лиц. Также предупреждены родители 9 несовершеннолетних, в позднее время оказавшихся участниками массового мероприятия.

Министерство здравоохранения накануне заявило, что такие случаи несоблюдения карантинных правил и ограничений могут привести к ухудшению ситуации с коронавирусом. В Минздраве напомнили, что новые штаммы являются более заразными, отличаются более коротким инкубационным периодом и сильно поражают организм.

Глава попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов выразил мнение, что действиям блогера Субхана Мамедова нужно дать правовую оценку «за распространение ложной информации, создание угрозы общественному порядку и здоровью, а также нарушение порядка собраний».

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров назвал действия блогеров провокацией. «Кто-то проверил, сколько людей можно собрать, если раздать деньги. Также мы выяснили примерное количество людей, которые сознательно или неосознанно отказываются от государства, своей гордости и чести за деньги. Такие „игрушки“ существовали раньше, существуют до сих пор и будут существовать», — сказал он.