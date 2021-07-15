Modera Towers — это две 24-этажные башни, соединенные открытым двором на стилобате высотой 30 м.

Первые пять этажей отведены под коммерческую недвижимость и бизнес-центр.

Жилые этажи начинаются с шестого. Благодаря расположению двора на стилобате квартиры первого этажа не просматриваются с улицы, что обеспечивает жильцам особую приватность.

Стартовая площадь типовых планировок начинается от 24 кв. м, а самая большая площадь типовой квартиры составит 104 кв. м. Пентхаусы будут располагаться на верхних этажах — с 21 по 24. Для всех покупателей, желающих приобрести квартиру с большой квадратурой, будет доступна опция объединения квартир.





Чтобы все резиденты могли наслаждаться роскошным видом из окон своих квартир, было решено сделать панорамное остекление.



Карта расположения комплекса





Возможность приобретения квартиры в рассрочку

В жилом комплексе имеется возможность отложенной оплаты в виде беспроцентной рассрочки до 18 месяцев. Первоначальный взнос составляет от 30%.





Для получения подробной информации о комплексе можно обратиться в офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 94−000−77−77.

Офис продаж работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: ул. Шота Руставели, 19/2.

Ориентир: школа №160.

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