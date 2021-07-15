Лето приносит в жизнь солнечные дни и восхитительные свежие фрукты и овощи. Именно сейчас можно насладиться их ярким натуральным вкусом, побаловать близких в сезон и, возможно, заготовить немного на зимний период, а также приготовить прохладительные напитки. Вне всякого сомнения, холодильник становится центром притяжения. Если добавить к способности сохранять свежесть продуктов современный дизайн, качественные материалы и инновационные технологии, любые сомнения в необходимости покупки холодильника отпадают сразу.





Специалисты LG Electronics традиционно уделяют большое внимание изменяющимся потребностям покупателей, используют современные технологии, интегрируя их в привычный бытовой прибор. В коллекции многодверных холодильников представлены новые модели, реализованные с учетом пожеланий требовательных покупателей: LG GX-X22FTALL в стальном исполнении и LG GR-X24FMKBL — в сияющем черном цвете.





Инновационный подход в разработке холодильников

Технология InstaView создана для любителей инноваций. Она помогает оставлять дверцу закрытой и при этом видеть содержимое. Нужно дважды постучать по тонированному стеклу окна на двери, чтобы включилась подсветка и осветила камеру холодильника.

Дополнительный комфорт и простота

Для тех, кто хочет иметь секретную секцию для бьюти-средств или предпочитает дополнительный комфорт и простоту доступа к отдельным продуктам, работает технология Door-in-Door. Она создает дополнительное отделение в двери холодильника, облегчая доступ к любимым продуктам. Кроме того, использование отдельной дверцы уменьшает потери холодного воздуха внутри камеры. Это положительно влияет не только на сохранность продуктов, но и на показатели энергосбережения.

Водный и температурный баланс в основе поддержания иммунитета

В корпус холодильника встроена система приготовления льда Slim Space Plus, способная обеспечить свежестью в любое время. Благодаря этой функции питьевая вода и готовый лед будут всегда под рукой.

Рекомендуется выпивать от полутора литров чистой воды в день. Нужно просто поднести стакан к диспенсеру, и можно наслаждаться прохладой. Сменный фильтр для воды на 900 л удаляет привкус и запах хлора, снижает содержание свинца, ртути, асбеста и бензола.





Для поддержания высокого качества очистки фильтр необходимо менять один раз в полгода. В модель LG GC-X22FTALL интегрирован независимый диспенсер для воды и льда, не требующий подключения к водопроводу: нет необходимости в подсоединении шлангов и дополнительных изменениях в общей системе водопровода в доме.

Рациональное использование пространства

Увеличение объема холодильника не всегда подразумевает изменение габаритных размеров. Внутри правильно спроектированной камеры можно с легкостью разместить больше продуктов, использовать посуду и емкости разной высоты и объемов и аккуратно расположить порционные блюда.

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения. Это помогает хранить крупные продукты или блюда. Можно создать именно тот объем, который поможет расположить высокую или крупногабаритную посуду удобно, не переливая в несколько емкостей.

Специальное отделение для хранения небольших порций продуктов — мясная и сырная нарезки, рыбные деликатесы, поможет изолировать ароматные продукты в отдельном компактном пространстве полки, не занимая места в основной камере.





Хранение продуктов в чистоте и свежести

Часто можно заметить, что аромат готового блюда или спелых фруктов довольно быстро перестает быть привлекательным, стоит только запахам смешаться или немного застояться в закрытом пространстве. Безусловно, в холодильнике можно изолировать продукты друг от друга, поддерживать чистоту полок и тщательно следить за сроком хранения. Тем не менее, в современных холодильниках предусмотрены дополнительные функции, помогающие избежать неприятных случайностей.

Собственная разработка Hygiene Fresh+ от LG использует пятиэтапный фильтр, устраняющий большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии. Система очищает воздух в холодильнике и устраняет до 99,9% содержащихся в воздухе вредоносных веществ, продлевая срок хранения продуктов.

Безопасная очищенная питьевая вода из встроенного диспенсера обеспечивается с помощью дополнительного обеззараживания UV-Nano — двойных фильтров с фотокатализатором и использованием свойств ультрафиолета, удаляющего бактерии и грибки. Можно пить чистую воду в любое время.

Точное соблюдение режима

Благодаря технологии LG DoorCooling+ дополнительный поток хо­лодного воздуха подается из верхней части холо­дильника, равномерно и на 32% быстрее охлаждая внутри в том числе полки двери. Это помогает дольше сохранять свежесть любых продуктов и блюд. Для дистанционного контроля за соблюдением заданных параметров использовано умное приложение LG ThinQ. На экране смартфона выдается актуальная информация о температуре внутри холодильной камеры. Также есть возможность задать новый режим, активировать или отключить режим экспресс-заморозки и запустить систему диагностики.

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