Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров выступил в поддержку обязательной вакцинации от коронавируса и предложил правительству ограничить свободы невакцинированным.

Депутат сослался на статью 212 Трудового кодекса (обязанности работника по соблюдению норм, правил и инструкций по охране труда), согласно которой работодатель в согласии с профессиональным союзом и исходя из интересов коллектива может возложить на сотрудника дополнительные обязанности.

«Организация может сделать вакцинацию сотрудников обязательной в целях обеспечения здоровой трудовой деятельности коллектива. Кроме того, каждый из нас имеет право требовать от обслуживающих нас сотрудников банков, продавцов, водителей, сотрудников правоохранительных органов и представителей сферы образования гарантии того, что они не являются распространителями болезни», — написал Алишер Кадиров.

«Вы не обязаны получать вакцину. Но правительство, которое уполномочено нашим доверием и чьей основной задачей является обеспечение безопасности, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности должно ограничить свободы невакцинированных», — отметил вице-спикер.

Депутат подчеркнул, что каждый гражданин должен помнить, что является свободным, но не должен забывать свои обязанности перед обществом.

«На сегодняшний день медицина, на которую с доверием опирается человечество, не смогла найти лечение одного вируса. Это серьёзный вопрос, требующий обсуждения и соответствующей оценки, это уже другая тема», — заявил глава «Миллий тикланиш».

«Поскольку единственным способом победить вирус пока является вакцинация, то мы обязаны привиться, прежде всего, для собственной безопасности, безопасности наших близких, а также окружающих», — подчеркнул депутат.

В конце июня Алишер Кадиров сообщал, что привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001.

На днях заместитель главы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков заявил, что ежедневно в одном прививочном пункте вакцинируется в среднем 35−37 человек, хотя они рассчитаны на прививку 70 человек. «Если мы продолжим в таком же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата», — сказал он.

Ранее он сообщал, что считает правильной идею обязательной вакцинации населения, и предложил изучить опыт России, где непривитым гражданам в отдельных сферах запрещают выходить на работу.

В поддержку обязательной вакцинации выступали и другие депутаты. В то же время некоторые депутаты, в частности, Дониёр Ганиев от партии УзЛиДеП, выражали опасения в связи с возможным нарушением прав граждан из-за неверной организации процесса исполнителями решения в случае его принятия. Депутат призвал повышать заинтересованность граждан в получении вакцины путём предоставления стимулов и большего выбора в плане вакцин.