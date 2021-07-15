Сотрудники Джизакского городского отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и областного управления Службы государственной безопасности задержали двух человек, обещавших поступление в одно из зарубежных высших учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе Департамента при Генпрокуратуре, граждане Г. Р. и Ж. С., вступив в сговор, обещали двум абитуриентам устроить через своих знакомых поступление в зарубежный вуз за 18 тысяч долларов. Они были задержаны при получении 5800 долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса, ведётся следствие.