С середины июня в Узбекистане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В Ташкенте и регионах вновь открылись распределительные центры, а Зангиатинские специализированные больницы, предназначенные для пациентов из столичного региона, работают с перегрузкой.

Директор НИИ вирусологии Эркин Мусабаев, с которым поговорила «Газета.uz», связывает рост заболеваемости и перегрузку системы здравоохранения с распространением в Узбекистане варианта «дельта» (впервые выявлен в Индии).

Тяжёлое течение заболевания может предотвратить вакцинация, однако охват вакцинации все ещё остаётся низким. По мнению Эркина Мусабаева, низкий охват в том числе связан с недоверием населения к предлагаемой узбекско-китайской вакцине ZF-UZ-VAC2001. «Газета.uz» задала эксперту вопросы о прививке, подготовке к вакцинации и другие.

— С чем связан рост заболеваемости коронавирусом?

— Мы наблюдаем вторую волну. В прошлом году примерно в июне начался рост заболеваемости. Это длилось почти до ноября. И фактически с ноября до апреля было относительно спокойно. Мы ещё не знаем, достигло ли распространение вируса пика или нет.

От редакции. Год назад в интервью «Газете.uz» Эркин Мусабаев одним из первых предупредил о косвенных жертвах пандемии коронавируса. Он также объяснял расхождение статистики истинной и регистрируемой заболеваемости.

Большое количество заболеваний связано с тем, что это новый штамм. Надо вакцинироваться. Охват вакцинации маленький. Это можно объяснить тем, что вакцинация в целом началась недавно, но у населения негативное отношение к вакцинации.

— Вариант «дельта» протекает тяжелее других?

— Сложно сказать. Мы ещё не проводили серьёзный анализ. Но мы однозначно научились лечить, если сравнивать с началом эпидемии.

— Пользователи социальных сетей жалуются, что в больницы сейчас принимают только очень тяжёлых больных, а также выписывают недолеченных пациентов. Так ли это?

— Нигде в мире пациенты не лежат в больницах месяцами. Это невозможно организовать. В больнице должны лежать те, кто нуждается в оксигенации — подключении к кислороду. В иных случаях можно спокойно лечиться дома. Инфекционные больницы — не реабилитационный центр. Поэтому острый период находятся в больнице, а когда опасность уходит, пациента отправляют домой.

— Уровень антител — единственный показатель защиты организма от ковида?

— Это основной показатель. Есть ещё очень сложные методы, которые смотрят клеточный фактор иммунитета. Насколько я знаю, у нас этих методов нет. Они не более точные, они просто дополняют антитела, информацию о защите организма.

— Люди говорят, что уровень антител после получения узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 составляет меньше 500, тогда как российские учёные считают вакцину эффективной, если уровень антител составляет не меньше 1000. При этом результаты тестов на антитела IgM и IgG, которые сдают все граждане, демонстрируют совершенно не сопоставимые с «желаемыми» цифрами показатели. Какие тесты на антитела нужно сдавать, чтобы понять, есть ли защита? Какими должны быть эти показатели?

— Нужно сдавать на специальные антитела. Они называются нейтрализующие, или RBD. Эти антитела показывают иммунитет. Если мы будем смотреть общие антитела — IgM и IgG, — это ничего абсолютно не покажет. Это показывает, переболел человек или нет, но не иммунитет.

— Но если человек переболел, у него же все равно вырабатывается иммунитет.

— Не будем вдаваться в сложные детали, которые не будут понятны людям без специального образования. Чтобы говорить об эффективности вакцины в части уровня антител, нужно смотреть специальные нейтрализующие антитела. Не нужно смотреть на количество 500, 100 или 200. Надо смотреть норму. Обычно если этот показатель выше нормы на 10 и более единиц, это говорит уже о том, что есть достаточный иммунитет.

— Где можно сдать тесты на нейтрализующие антитела?

— Можно в НИИ вирусологии. Многие частные лаборатории также делают такой тест.

— Однако в результатах тестов всех моих знакомые, которые сдают тесты на антитела в частных клиниках, написано IgМ и IgG.

— Неправильно. К сожалению, сами лаборатории делают анализы и не знают, как их интерпретировать. В целом не понятно, зачем людям знать эти показатели.

— На днях в Telegram-канале «Нигох», близком к Администрации президента, было опубликовано сообщение, что узбекско-китайская вакцина защищает от варианта «дельта». Так ли это?

— Она защищает, но количество нейтрализующих антител всё равно должно быть высоким, поскольку «дельта» — измененный вариант. Защита организма от этого варианта ниже, чем от уханьского. Антитела, выработанные после вакцинации ZF-UZ-VAC2001, перекрывают «дельта» вариант. Но насколько высокой должна быть концентрация нейтрализующих антител, сказать сложно.

— Мы нигде не видим этих исследований. Как это выясняется?

— Потому что эти исследования ещё в процессе. Это достаточно сложный процесс. Например, даже если бы я захотел проводить исследования у себя в институте (в НИИ вирусологии — ред.), у меня нет такого уровня лаборатории. Для этого нужны специальные условия.

Сейчас есть правительственное постановление. Мы будем строить лабораторию уровня BSL-3. Где можно смотреть, насколько вакцина может защищать от определенного штамма. Это недешёвое мероприятие. Поэтому сейчас, к сожалению, у нас здесь это выяснить нельзя. Насколько я знаю, китайцы получили подтверждение эффективности этой вакцины против вариантов «альфа» (впервые обнаружен в Великобритании) и «бета» (обнаружен в ЮАР). У меня нет данных об эффективности вакцины против варианта «дельта». Скорее всего, китайцы посмотрели.

— У нас вообще нет таких лабораторий в стране?

— Их вообще нет. Больших средств просто так не давали на развитие вирусологии, пока не произошли эти нехорошие вещи.

— Если у нас нет таких лабораторий, как мы получаем эти данные о защите вакцины от варианта «дельта»? Откуда мы это берем?

— Я не знаю, откуда они это взяли. Если они говорят, значит, китайцы это уже провели и посмотрели в своих лабораториях.

— Анализы добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях фазы III в Узбекистане, отправляются в Китай?

— Частично отправляются. За этот trial (испытание — ред.) ответственен наш институт и Министерство инновационного развития. За лабораторную часть ответственно министерство. Но, согласно дизайну проекта, анализы должны отправлять.

Нейтрализующие антитела появляются в среднем на 20-е сутки после получения третьей дозы вакцины. По китайской вакцине показатели второй инъекции составили 63%, то есть у 63% волонтёров появились антитела. После третьей инъекции — у 96−97%.

Это были молодые люди. Если есть соматические заболевания, то антитела хуже образуются. Это доказано. У людей пожилого возраста антитела хуже образуются. Сам по себе показатель будет ниже. Поэтому если человек сделал одну дозу или две дозы, то защиты у него, к сожалению, недостаточно.

Говоря о защите 96−97% привитых, имеется в виду защита организма против уханьского варианта. Против варианта «дельта», может быть, защита будет недостаточной.

— Но хоть какая-то защита организма от тяжёлого течения будет?

— Вопрос сейчас анализируется. Мы сейчас проводим эти исследования. Даже если привитый человек заболел — как протекает заболевание? Если он два раза чихнул, один раз температура поднялась — ничего страшного нет. Вопрос в предохранении от тяжёлых форм и осложнений. Сейчас мы проводим исследование и смотрим, как это протекает.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

— Обязательно ли перенесшим коронавирус сдавать тест на антитела перед тем, как получать вакцину?

— Я считаю, что нужно просто вакцинироваться. Можно сделать тест, если хочется. У части переболевших будут высокие антитела. В любом случае, если сделать хотя бы одну дозу, антитела будут ещё выше.

— Не чревато ли это какими-либо последствиями, если у человека высокий уровень антител?

— Нет. К счастью, нет. Есть антитела некоторых заболеваний, при высоком уровне которых вакцину делать нельзя. К таким, например, относится лихорадка денге. При ковиде такого феномена, к счастью, нет.

— Если человек переболел коронавирусом, через какое время можно получать вакцину?

— Говорят, что через три месяца. Но это условно тоже. В среднем три месяца.

— Нужно ли сдавать ПЦР-тест перед вакцинацией, на случае если человек бессимптомно болеет?

— Если человек очень хочет, конечно, может сдать. Но в принципе, какой смысл? Надо просто вакцинироваться.

— Можно ли прививаться болеющим коронавирусом?

— Нет. Раз уж он заболел, значит, вакцина уже бесполезна. Нужно подождать два-три месяца.

— Какими могут быть последствия вакцинации во время болезни?

— По моему опыту, ничего плохого от вакцинации инфицированных коронавирусом не было.

— Какую информацию о своем здоровье нужно знать перед прививкой?

— Во-первых, не должно быть острого состояния (температура) и обострения хронических заболеваний. Допустим, гипертонический криз.

— Знакомым, получившим вакцину, не задавали подобные вопросы. Измеряли температуру, давление и спрашивали о самочувствии.

— Потому что серьёзных противопоказаний нет.

— Онкологические и аутоиммунные таковыми не являются?

— Поскольку вакцина новая, детальных данных нет. Я не вижу ничего страшного в вакцинации при онкологических заболевания. При аутоиммунных — в принципе тоже. Моё мнение: если человек с аутоиммунным заболеванием заболеет ковидом, осложнений будет больше, чем от вакцины.

— Вы говорили, что можно прививаться беременным, однако в том же канале «Нигох» пишется обратное. Кроме того, не рекомендуется планировать беременность в течение полугода после вакцинации.

— Никто не смотрел на тератогенный эффект — воздействие вакцины на плод. Я не думаю, что вакцинация как-то повлияет на беременность, когда антитела уже выработаны. Я думаю, через полгода-год уже появятся данные по исследованию вакцины на беременных животных. Эти процессы ведутся параллельно. На сегодняшний день таких исследований я не читал.

— Как нужно подготовиться к прививке?

— Никак. Нужно просто идти и делать.

— Перед и после вакцинации можно употреблять алкоголь?

— Нежелательно. Во всяком случае в больших количествах. Конкретных данных нет. Но желательно всё-таки неделю после вакцинации, когда происходит выработка антител, воздержаться от алкоголя.

— Если человек привился от других заболеваний, например, гриппа или гепатита, можно ли прививаться от ковида?

— Да, но должно пройти не менее 20 дней.

— Некоторые каналы пишут, что место укола нельзя мочить в течение трех суток. Так ли это?

— Я не знаю. Желательно не мочить. Если у какого-то процента появляется нагноение, конечно, не стоит мочить. Во всяком случае, я получил вакцину, забыл и искупался. Ничего страшного не случилось.

— Нужно ли изолироваться от близких после получения вакцины?

— Нет. Разве человек будет заразным после прививки? Зачем изолироваться. В вакцине нет генетического кода, нет вируса. Там только маленький белок, на который происходит иммунный ответ. Это касается всех других вакцин против ковида. Нет самого генетического кода. Люди после вакцинации не заразны.

— Что делать тем, у кого после прививки поднялась температура, появился насморк?

— Выпить «Парацетамол». Больше ничего не нужно.

— Если человек после после первой или второй дозы вакцины заболел коронавирусом, нужно ли ему получать третью?

— Уже всё. Если он заболел, то можно даже не продолжать, потому что иммунитета уже достаточно. Когда он выздоровеет, ему не нужно будет получать вакцину. Потому что уже болезнь работает как фактор, который стимулирует иммунитет.

— Насколько эффективна вакцинация, если перерыв между дозами растянулся?

— Не имеет значения. Можно делать. Даже если мы по каким-то причинам не смогли вакцинироваться через месяц и прошло полтора или даже два месяца, ничего страшного. Надо делать и всё.

— Как установлена эта эффективность?

— Надо смотреть на антитела опять же. Есть общий закон вакцинологии.

— Через какое время после получения узбекско-китайской вакцины, а также AstraZeneca и «Спутник V» понадобится ревакцинация?

— Сейчас этот вопрос рассматривается. Нужна ли она вообще и когда она будет нужна. Еще нет каких-то четких указаний на этот счёт.

— Но в России, например, уже начинают ревакцинироваться.

— Я считаю, что научной основы для этого нет.

— Пока неясно, на какое время сохраняются антитела после китайской вакцины?

— Нет.

— Это означает, что перед вакцинацией нужно будет сдавать анализ на антитела, если понадобится?

— Необязательно. Не знаю. Это должны быть проведены отдельные исследования.

— Многие переживают, что вакцины в целом влияют на фертильность.

— Это чушь. Они абсолютно не влияют на фертильность. Я даже не понимаю, как они могут влиять на неё.

— Вирус мутирует. Будут ли существующие вакцины работать против новых видов вируса?

— Я думаю, вакцины будут ежегодно меняться, как в истории с гриппом. Там же тоже каждый год делают сезонную вакцину.

— Существующие вакцины уже дорабатываются в связи с появлением новых вариантов?

— Насколько я знаю, компания Pfizer начала работать над производством вакцины против «дельта» штамма.

— Мы слышим, что для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы привилось 60% взрослого населения. Но теперь появляются данные о том, что вакцинироваться должны 70−80−90%. Какая цифры наиболее точная?

— Чем выше этот показатель, тем лучше. Но не менее 60%.

Беседовала Сабина Бакаева.