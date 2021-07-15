В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области женщина бросилась под поезд с двумя детьми, все трое погибли, пишет Daryo. Источник издания сообщил, что инцидент произошёл утром 14 июля примерно в 5:00.

«Эта семья живёт в Чиракчинском районе. Супруг покойной работает в России. Невестка поругалась со свёкром, из-за чего бросилась под поезд с двумя детьми. Муж покойной сегодня [15 июля] возвращается домой», — сказал собеседник Daryo.

Произошедшее изданию также прокомментировал начальник районного ОВД Актам Бешимкулов. Он отметил, что инцидент случился не 14 июля, а несколько дней назад.

«Действительно, женщина погибла, бросившись под поезд с двумя детьми. Причиной стала семейная ссора. Ответственные организации изучают причины и детали произошедшего», — сказал глава ОВД.

Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, случай произошёл 11 июля. Транспортная прокуратура Карши возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса, ведётся следствие.

В марте этого года похожий случай произошёл в Навоийской области, где 31-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд вместе с тремя дочерьми. Тогда дети смогли выжить, мать погибла.