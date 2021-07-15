Жилой комплекс Boulevard — это 110 тысяч кв. м комфортной и красивой жизни на территории международного делового центра Tashkent City. Проект вдохновлен концепцией жилых кварталов знаменитых европейских городов, где все подчинено симбиозу эстетики и функциональности.





ЖК Boulevard — живое вдохновение классикой европейской архитектуры. Каждый дом — особенный, ведь художественные элементы фасада не повторяются. Более того, они изготовлены эксклюзивно для проекта и вместе составляют настоящую архитектурную достопримечательность.





Апартаменты жилого комплекса Boulevard — это многообразие квадратур и планировок, балкон в каждой квартире, высота потолков от 3,4 до 4,4 м, великолепные виды на парк, закрытые внутренние дворы и красивые площади с фонтанами. Также в распоряжении резидентов комплекса три км грандиозной шопинг-авеню с многообразием ресторанов, бутиков, шоурумов, банков и других необходимых услуг в шаговой доступности.

Дополнительным преимуществом является наличие собственной управляющей компании. Каждый житель сможет ощутить на себе высококлассный и совершенно новый уровень обслуживания благодаря профессионалам компании PRO Service Management.





ЖК Boulevard — современный европейский квартал в центре столицы. Сейчас реализуется финальная фаза, и к продаже доступно ограниченное количество апартаментов площадью от 44 до 112,7 кв. м. Подробности о вариантах недвижимости, стоимости и условиях оплаты можно узнать в офисе продаж компании Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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