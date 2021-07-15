Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июля встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в страну для участия в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Лидеры двух стран ещё раз констатировали невозможность военного решения афганского конфликта и выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев также подтвердил готовность Узбекистана содействовать в достижении мира в Афганистане.

Президенты обсудили продвижение совместных транспортных и энергетических инфраструктурных проектов, нацеленных как на укрепление взаимосвязанности между регионами Центральной и Южной Азии, так и на расширение транзитного потенциала Афганистана. Речь идёт о реализации проектов строительства железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» и возведения новой линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри».