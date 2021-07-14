Министерство здравоохранения Узбекистана призвало граждан строго соблюдать карантинные правила и ограничения и не участвовать в массовых сборах.
В Минздраве напомнили, что спецкомиссия установила временное ограничение на проведение всех видов массовых праздничных мероприятий, спортивных соревнований, а также концертов, фестивалей, театральных и кинопоказов. Кроме того, рекомендовано не собираться более 50 человек в одном месте в одно и то же время, отмечается в сообщении.
«Однако, несмотря на это, встречаются случаи грубого нарушения карантинных правил и ограничений», — заявили в Минздраве, уточнив, что речь, в частности, идет о вчерашнем инциденте со скоплением людей у Сквера Амира Темура для встречи с российским блогером Субханом Мамедовым (Subo).
«Как видно в видеоролике, распространенном в социальных сетях, молодежь, участвующая на этом мероприятии, абсолютно не соблюдала правила карантина, установленные в нашей стране, не соблюдала социальную дистанции, пренебрегла ношением масок», — говорится в заявлении Минздрава.
Такие случаи, отмечается в заявлении, могут привести к еще большему распространению коронавирусной инфекции и ухудшению эпидемиологической ситуации. «Новые штаммы вируса являются более заразными, отличаются более коротким инкубационным периодом и сильно поражают организм. Также возможно, что человек может и не знать о процессах, происходящих в его организме», — подчеркнули в Минздраве.
Министерство призвало всех граждан не собираться вместе в большом количестве, а родителей дать детям соответствующие разъяснения и следить за тем, чтобы они воздержались от посещения мест скопления людей.
«Ведь только одним пренебрежением, безразличием они могут поставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких, стать причиной более широкого распространения инфекции „COVID-19“ среди населения нашей страны», — говорится в заявлении.
Минздрав также напомнил, что согласно Кодексу об административной ответственности, нарушение правил борьбы с эпидемиями является правонарушением и может стать причиной привлечения к ответственности.
Глава попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов ранее выразил мнение, что действиям блогера Субхана Мамедова нужно дать правовую оценку «за распространение ложной информации, создание угрозы общественному порядку и здоровью, а также нарушение порядка собраний».
Азамат Шамузафаров
Это ваши фестивали хокимията могут привести к ухудшению ситуации. Пир во время чумы.
Александр Македонский
Минздраву надо полным составом, утром, в метро попасть.
Виктор Бухараев
Вы в общественном транспорте посмотрите сколько народа утром
Рустам Умаров
Что такое Минздрав или, кто они такие, чтобы давать указания? Когда проводят большие концерты в парках, а районах или встречи с молодежью, -их днём с огнём не встретишь, а сейчас у них голос появился. Правы люди, — какова обстановка в метро или в другом общественном транспорте? Где ЛОГИКА?
Azamat M.
Минздраву также неплохо было заглянуть на базары, в автобусы и маршрутки..
Halida Ahmedova
А молодежный форум в Ботаническом саду недавно? Тогда не было коронавируса?
外人
@Halida Ahmedova,
не не не, вы что, том случае это был халяльный коронавирус XD..
P V
@Halida Ahmedova, не не вы не понимаете, это совсем другое!:D
Ailouros Tigris
Двойные стандарты такие двойные, что в дверь не проходят. Но в целом определена закономерность: хорошо и не противоречит все то, что связано с гос. бюджетом, его пополнением и “правильными“ тратами
Alisher Osmanov
А как же фестиваль 5 инициатив, почему молчали?
Артур Саттаров
Был сегодня на Абу Сахи.Какие маски, какая дистанция. Тысячи людей,толчея.яБез масок.А тут 200 человек у памятника,а разговоров на целый день. Все на столько уже надоело. В конце концов пусть уже каждый человек сам печется о своём здоровье и здоровье
El Comandante
вместо голословных заявлений минздрава и спецкомиссии давно уже назрел ввод полного локдауна, хотябы на 1-2 мес. Только такими мерами может быть эффект. По-другому, как убедительно демонстрирует практика, наши массы не принудить к элементарным даже соблюдениям каких-либо мер. Это менталитет. По-другому никак
Юрий stress
Минздрав прокомментировал инцидент = пусть он по Утрам так же прокомментирует что в Транспорте творится Да и все Остальное тоже
Val Smirnov
А при чем тут Минздрав? У нас же для этих целей создана, хоть и не законная, но целая Спецкомиссия, вот пусть она и занимается. А то каждая контора, которой не лень (Минздрав, Мининовации и т.п.) считает своим долгом лезть со своими “рекомендациями“, пожеланиями,, комментариями по любому вопросу, включая не входящих в их полномочия и компетенцию, но при этом забывая осветить и отчитаться по СВОИМ обязанностям. Пора бы определиться и вообще.."пусть пироги печет пирожник, а сапоги шьет сапожник".