Министерство здравоохранения Узбекистана призвало граждан строго соблюдать карантинные правила и ограничения и не участвовать в массовых сборах.

В Минздраве напомнили, что спецкомиссия установила временное ограничение на проведение всех видов массовых праздничных мероприятий, спортивных соревнований, а также концертов, фестивалей, театральных и кинопоказов. Кроме того, рекомендовано не собираться более 50 человек в одном месте в одно и то же время, отмечается в сообщении.

«Однако, несмотря на это, встречаются случаи грубого нарушения карантинных правил и ограничений», — заявили в Минздраве, уточнив, что речь, в частности, идет о вчерашнем инциденте со скоплением людей у Сквера Амира Темура для встречи с российским блогером Субханом Мамедовым (Subo).

«Как видно в видеоролике, распространенном в социальных сетях, молодежь, участвующая на этом мероприятии, абсолютно не соблюдала правила карантина, установленные в нашей стране, не соблюдала социальную дистанции, пренебрегла ношением масок», — говорится в заявлении Минздрава.

Такие случаи, отмечается в заявлении, могут привести к еще большему распространению коронавирусной инфекции и ухудшению эпидемиологической ситуации. «Новые штаммы вируса являются более заразными, отличаются более коротким инкубационным периодом и сильно поражают организм. Также возможно, что человек может и не знать о процессах, происходящих в его организме», — подчеркнули в Минздраве.

Министерство призвало всех граждан не собираться вместе в большом количестве, а родителей дать детям соответствующие разъяснения и следить за тем, чтобы они воздержались от посещения мест скопления людей.

«Ведь только одним пренебрежением, безразличием они могут поставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких, стать причиной более широкого распространения инфекции „COVID-19“ среди населения нашей страны», — говорится в заявлении.

Минздрав также напомнил, что согласно Кодексу об административной ответственности, нарушение правил борьбы с эпидемиями является правонарушением и может стать причиной привлечения к ответственности.

Глава попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов ранее выразил мнение, что действиям блогера Субхана Мамедова нужно дать правовую оценку «за распространение ложной информации, создание угрозы общественному порядку и здоровью, а также нарушение порядка собраний».