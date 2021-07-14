Приходит сезон летних отпусков, а значит подходящее время, чтобы выбрать что-то для поднятия настроения на природе или во время встреч с друзьями и родственниками.

LG предлагает разобрать несколько основных особенностей портативных колонок LG XBOOM Go.

Их главная отличительная черта — это сбалансированный и чистый звук, который стал результатом сотрудничества LG с британским производителем аудиосистем Meridian Audio. Технология Meridian обеспечивает минимальное искажение звука даже при высокой громкости. В итоге можно слушать музыку без посторонних звуков.





В линейке представлены три варианта колонок — PL2, PL5 и PL7. Они отличаются размером, ценой и несколькими дополнительными особенностями. Но LG делает упор на последнюю модель, которую можно назвать ведущей в этом списке.

PL7 предлагает пользователям более долгое время автономной работы — до 24 часов. Можно прийти на пикник, включить музыку и забыть о том, что колонка сегодня разрядится. Главное, чтобы ваш плейлист состоял не из пары песен.

Также у этой модели выше мощность — 30 Вт, тогда как в младших моделях мощность — 5 и 20 Вт.

PL7 — это самая большая колонка в серии XBOOM Go с шириной 24 см.

Несмотря на видимые преимущества PL7 во всех моделях серии XBOOM Go есть ряд особенностей. Их достаточно, чтобы наслаждаться музыкой вне зависимости от размеров колонки.

Первое — это технология чистого звучания Meridian, которая входит даже в младшую модель PL2.

Вслед за этим идет пыле- и влагозащита класса IPX5. Она защищает XBOOM Go от пыли и воды с разных направлений. Можно быть спокойным за колонку, если друг прыгнул с разбега в бассейн или неожиданно пошел дождь.

И третье — Sound Boost. Эта функция усиливает мощность звука и расширяет диапазон звучания.

Помимо этих возможностей, через колонки XBOOM Go можно отвечать на звонки по громкой связи и подключать их к телевизору для создания объемного звука с эффектом домашнего кинотеатра.

Независимо от выбора модели, LG и Meridian Audio уже создали необходимые условия для вашего отдыха.

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