Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал инцидент со скоплением сотен людей у сквера Амира Темура в Ташкенте.
«Газета.uz» со ссылкой на столичное ГУВД писала, что 13 июля в Ташкент приехал российский блогер Субхан Мамедов, известный в Instagram и Youtube под псевдонимом Subo. Он обещал встретиться с подписчиками и раздать им деньги, в результате около 150−200 человек собрались у сквера. В разгоне толпы участвовали силовики в амуниции, с щитами и дубинками.
ГУВД сообщило, что с Субханом Мамедовым проведена профилактическая беседа, а в произошедшем инциденте не зафиксированы нарушения закона.
«Нужно не проводить профилактическую беседу, а дать [его действиям] правовую оценку за распространение ложной информации, создание угрозы общественному порядку и здоровью, а также нарушение порядка собраний. Закон должен быть одинаковым как для местных, так и для зарубежных блогеров. Если мы будем с таким уважением провожать нарушителей порядка, нам будет трудно завтра», — сказал Комил Алламжонов.
Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров назвал действия блогеров провокацией.
«Кто-то проверил, сколько людей можно собрать, если раздать деньги. Также мы выяснили примерное количество людей, которые сознательно или неосознанно отказываются от государства, своей гордости и чести за деньги. Такие „игрушки“ существовали раньше, существуют до сих пор и будут существовать», — сказал он.
Напомним, 28 марта у сквера Амира Темура прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ. ГУВД Ташкента сообщило о задержании 12 человек и возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц). Позже ГУВД столицы подтвердило, что в ходе протестов были избиты парень и девушка, которых группа мужчин приняла за сторонников ЛГБТ. Поздно вечером того дня ташкентский блогер Миразиз Базаров был избит у своего дома, у него были зафиксированы травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop.
После выписки блогера из больницы, 29 апреля, примерно в 23:15 Мирабадский районный суд избрал для Миразиза Базарова меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Сергей Майоров подавал апелляционную жалобу на решение суда, но она не была удовлетворена.
Василий Геннадьевич
Только для этой категории?!
Learning and teaching English
С таким же успехом могли прийти инструктора цветных революции. Ну и они бы отделались простыми извинениями?
Рустам Умаров
Кому больше всего доверяет нынешняя молодежь? Вот вам пример со вчерашнего события! Это о чём говорит? О том, что пропагандирует агенство по работе с молодежью, высокопарная агитация о нравственности, духовности, как депутаты “красиво“ агитируют молодежь с высоких трибун только для галочек и отчетов. Настоящей, живой работы на местах практически нет."Лидеры" молодежи-формальность, узкие ячейки, без учёта интересов, особенно неорганизованной молодежи. Вот поэтому многие идут за этими БЛОГЕРАМИ, которым грош цена, они способны на всё, особенно, кто недавно закончили школы и не могут найти свое место в жизни. Сколько умных, грамотных и желающих получить образование выбрасываются на обочину из-за этих экспериментов в образовании, тестовых центров, в ПТУ. А если это связать ещё фанатами религии, -страшно подумать..
Мустакильный
Товарищи, много ли обещал выдать гость из за рубежа, в какой валюте и кто крайний, за кем занимать очередь?!
Michael Brin
Испугались блогера и толпы поклонников. Бойцов стянули, политики какие-то высказываются.. Чего вы испугались?
Прикрываются карантином. У меня возле работы сотнями собираются люди возле мечети, все без масок. Но в данном случае меня уже не отсутствие масок напрягает.
Юрий stress
Депутат Алишер Кадиров назвал действия блогера провокацией.??? Да все и вся что идет с России Это провакация/
Val Smirnov
Санкционированнные или несанкционированные сборища -это в компетенции сугубо МВД. Однако “. По данным ГУВД, в произошедшем инциденте не зафиксированы нарушения закона.“ Поэтому непонятно, что так “возбудило“ отдельных лиц, имеющих отдаленное
отношение к случившемуся и высказывающих невнятное а то и противозаконное мнение.
Г-н Алламжонов, на днях вы уже “блеснули“ своим то ли “птичьим“, то ли "эзоповским “ языком, сравнивая дочек разных президентов из чего лично я так и не понял что вы хотели сказать. А узнав, что вы еще и пишите книгу,, мне стало жаль ваших читателей, которым
предстоит помучиться понять ваши мысли из-за „эпистолярного“, , а точнее невнятного языка изложения. Одно лишь стало очевидно, что вы вовсе не „общественный деятель“, а скорее придворный, т.е назначенный властью“защитник блогеров и журналистов", а также то, что
ваши усилия “пахтачи“ наверно зачтены теми, кто заинтересован в этом. Что касается темы данной статьи, то ГУВД уже ДАЛО “правовую оценку“ и нарушений закона не нашло. Вы же призываете принять уже не законные, а политические меры, т.е. по сути призываете ГУВД нарушить закон. Очнитесь. А “уважительно“ мы должны относиться не только к законопослушным гражданам, но и к правонарушителям, тем более гостям, как бы это ни было “нам трудно“ на том простом основании, что они люди..(не говоря, что это в
нашем нац. менталитете).
Что касается высказываний А. Кадырова, больше напоминающих параною.. видеть во всем провокацию (странно, что во вчерашнем предупреждении МЧС о селях в Ферганской долине он не усмотрел чью-то “провокацию“) можно было бы пренебречь, если бы не одно “но“. Во-первых, гос-во не тот “димеург“, заслуживающий уважения и почитания (оно всегда есть и будет аппаратом принуждения, К. Маркс), и отказ от гос-ва не является чем -то позорным для общества (это проблема правителей).А если бы еще гос-во раздавало деньги нуждающимся (что по сути является обязанностью гос-ва), то никто от него не откажется. А наличие в УК ст 131 (проституция) сводит на нет все проповеди и призывы “не продавать за деньги честь и достоинство“ (это не логично). Во -вторых, “сытый голодного не рузумеет“. А чтобы понять и учесть за счет чего этот “сытый“ стал сытым, то посмотрите ролик Ютуба (https://www.youtube.com/watch?v=9QEXDcDs4TA ). В нем подробно показано — как самым бессовестным (и антиконституционным) образом финансируются наши полит партии не только за счет бюджета, но и даже за счет ПЕНСИОННОГО фонда.(напр. за 2020 год -почти 10 млн долл), что кстати является вполне “законным“ системным фактором коррупции в стране. И если у Вас есть честь и совесть, то вы должны приложить усилия для устранения такой несправедливости.