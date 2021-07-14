Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал инцидент со скоплением сотен людей у сквера Амира Темура в Ташкенте.

«Газета.uz» со ссылкой на столичное ГУВД писала, что 13 июля в Ташкент приехал российский блогер Субхан Мамедов, известный в Instagram и Youtube под псевдонимом Subo. Он обещал встретиться с подписчиками и раздать им деньги, в результате около 150−200 человек собрались у сквера. В разгоне толпы участвовали силовики в амуниции, с щитами и дубинками.

ГУВД сообщило, что с Субханом Мамедовым проведена профилактическая беседа, а в произошедшем инциденте не зафиксированы нарушения закона.

«Нужно не проводить профилактическую беседу, а дать [его действиям] правовую оценку за распространение ложной информации, создание угрозы общественному порядку и здоровью, а также нарушение порядка собраний. Закон должен быть одинаковым как для местных, так и для зарубежных блогеров. Если мы будем с таким уважением провожать нарушителей порядка, нам будет трудно завтра», — сказал Комил Алламжонов.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров назвал действия блогеров провокацией.

«Кто-то проверил, сколько людей можно собрать, если раздать деньги. Также мы выяснили примерное количество людей, которые сознательно или неосознанно отказываются от государства, своей гордости и чести за деньги. Такие „игрушки“ существовали раньше, существуют до сих пор и будут существовать», — сказал он.

Напомним, 28 марта у сквера Амира Темура прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ. ГУВД Ташкента сообщило о задержании 12 человек и возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц). Позже ГУВД столицы подтвердило, что в ходе протестов были избиты парень и девушка, которых группа мужчин приняла за сторонников ЛГБТ. Поздно вечером того дня ташкентский блогер Миразиз Базаров был избит у своего дома, у него были зафиксированы травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop.

После выписки блогера из больницы, 29 апреля, примерно в 23:15 Мирабадский районный суд избрал для Миразиза Базарова меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Сергей Майоров подавал апелляционную жалобу на решение суда, но она не была удовлетворена.