Придумать что-то новое, казалось бы, уже невозможно. Но Samsung справился с этой задачей. Компания представляет телевизор, который стал инновационным прорывом в мире технологий.

Samsung Neo QLED — это присутствовать на концерте любимого исполнителя или болеть за команду прямо с трибун футбольного поля не выходя из дома.

Инновационная технология подсветки, обновленный графический процессор и совершенно новое дизайнерское решение — самая малая часть, чем может похвастаться Neo QLED.





Минимум деталей — больше комфорта

Выбирая телевизор, каждый смотрит не только на его технические возможности, но и на внешний дизайн. В своей новой разработке Samsung свел к минимуму все излишние детали. Размер рамок экрана всего 0,8 мм. А это значит, что телевизор практически безрамочный. Neo QLED можно повесить вплотную к стене, для этого предусмотрено фирменное крепление Slim Fit.





Ярче и контрастнее

Технология Quantum Matrix Pro создает максимально детализированное изображение, особенно это заметно в темных сценах. Neo QLED оставляет все детали на виду, передавая при этом глубокий черный цвет.

Одна из главных особенностей изображения — процессор Neo Quantum 8K. Это тот элемент телевизора, который позволяет видеть в хорошем качестве даже низкокачественный контент. Чип масштабирует изображение до максимального разрешения 8K. В результате вы получаете картинку отличного качества без малейших изъянов.





Улучшенное звучание

Несмотря на минималистичный дизайн, телевизор оснащен новейшими звуковыми разработками и даже встроенным сабвуфером. А что самое главное — искусственным интеллектом. Например, функция OTS Pro отслеживает движение каждой сцены на экране, при этом создается впечатление, что звук исходит не из динамиков, а с определенного места экрана телевизора.

Чтобы зритель не отвлекался на посторонний шум, Samsung разработал функцию усиления голоса (AVA). Так, если в соседней комнате громко играют дети, то Samsung Neo QLED отрегулирует громкость так, чтобы была возможность разобрать каждое слово диалога.





Захватывающий гейминг

Samsung Neo QLED и гейминг — оптимальное сочетание. Телевизор поддерживает функцию Super Ultrawide GameView, которая позволяет увеличить угол обзора и отрегулировать положение игрового экрана для реалистичной игры. Здесь можно почувствовать себя футболистом в окружении многотысячных трибун, участвовать в гонках, путешествовать в иные миры с полным небывалым погружением.

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