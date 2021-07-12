Известный эстрадный певец Жахонгир Отажонов, сообщивший в начале года о завершении карьеры и планах баллотироваться на пост президента Узбекистана, объявил об уходе из политики.

«Прошло 15 дней, как я не вмешиваюсь в политику. Мама рада. На протяжении 15 дней я не делал никаких эфиров на политическую тему. После каждого эфира жизнь мамы сокращалась на пять лет. Слёзы родителей каждый день обходятся мне дорого. Поэтому даже если завтра я стану президентом, а с ними что-то случится, я не буду доволен. Прошу прощения у всей общественности. Я пока отойду от политики», — сказал Жахонгир Отажонов в обращении в Instagram.

Он попросил прощения у однопартийцев и добавил, что последние полгода «пытался убедить маму, но не получилось». Он заявил, что продолжит заниматься своим делом, и анонсировал концертную программу в честь матери, которую планирует организовать в этом году.

20 января Жахонгир Отажонов объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Он обещал, что создаст команду, с которой «превратит Узбекистан в лучшую страну Центральной Азии».

После этого он вступил в партию «Халк манфаатлари» («Интересы народа»), которая не прошла официальную регистрацию, но в феврале покинул её «из-за разногласий» с членами партии.

В мае Жахонгир Отажонов вернулся из Турции в Узбекистан и сообщил о намерении возобновить деятельность оппозиционной партии «Эрк». В конце мая в интервью BBC Uzbek он сообщил, что группа мужчин и женщин ворвалась в его дом в Хорезме во время собрания членов партии. Он назвал это попыткой его запугать.