Финал Евро стал противостоянием двух тренерских тактик, где в голову лезет русская классика, точнее, эпилог к «Войне и миру»: Наполеон и Кутузов могли придумать что угодно, но исход Бородинской битвы определили действия частного человека на конкретном участке поля.

Кто-то скажет, что англичан подвел самый быстрый гол на Евро: еще и не прошло двух минут игры, как левый защитник Люк Шоу образцово замкнул передачу с противоположного фланга. Для кого-то выцарапанный итальянским оборонцем Леонардо Бонуччи мяч во второй половине встречи возвестил о столь эфемерном в футболе понятии, как справедливость.

Однако, по обоюдному согласию чемпионство разыграли в лотерею. Выиграла ее Италия, потому что тренер англичан Гаррет Саутгейт не смог закрыть свой психологический гештальт в бытность еще игроком в виде проклятья одиннадцатиметровых. Гулкое эхо чемпионата Европы 1996 года повторилось для английского наставника троекратным промахом его нынешних подопечных, которых он выпустил именно под серию пенальти.

Все эти слёзы болельщиков, смывающие кресты святого Георгия на лицах, все эти бегущие титры «breaking news» на телеканалах, скорбящие о поражении в футбольной битве — всё это последние 25 лет случается с Англией с драматическим постоянством. Произошедшее на домашнем лондонском «Уэмбли» 11 июля только закрепило английскую сборную в роли какого-нибудь знаменитого трагика Эдмунда Кина, о котором при жизни многие говорили, как о позоре.

Однако, нынешняя печаль, пожалуй, посильнее предыдущих. Но и здесь без злого рока не обошлось. Возможно, никогда задача по забиванию голов в ворота английской сборной не выглядела такой сложной, как на этом Евро. Саутгейт пытался совместить английское бесстрашие с итальянской расчетливостью, и это получалось у него вполне убедительно. И надо же было такому случиться, что его команда в решающий момент была бита именно итальянцами.

Наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини сумел по своим действенным рецептам придумать забористый футбольный коктейль из опыта и молодости. Со стартового матча на ЧЕ сборная Италии предстала в нетрадиционной для себя схеме, где, что называется, «глаза горят и ноги делают», совсем не похожей на разрушительные традиции катенначо. Нет, итальянцы по-прежнему любят обороняться, но Манчини прессингом, фланговыми атаками и креативом в центре поправил алгебру гармонией. Или наоборот — это уже не так важно.

Победа вышла очень показательной, она вполне заслуживала серьезных комментариев. О том, что Италия после провала на ЧМ-2010 за последнее десятилетие училась футболу не только прилежно, но и вдохновенно — на пять с плюсом. Что она не забыла свой родной итальянский, но и твердо знает и французский, и английский, и даже немного каталонского. И потому Италия сегодня сильнее Англии, замкнувшейся на переживании своего ускользающего в последний момент счастья. Нынче в Италии свой новый Ренессанс — это планы «скуадры адзурры» на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре. В них на Аппенинах никто вновь не сомневается — конечно же, золото, и только оно.

Любое знаменательное событие в мире будь то политика, культура, спорт — зеркало для нашей, отечественной, действительности. И прошедший чемпионат Европы лишь часть такого обозрения. Вглядываешься теперь уже в его хронологию и пытаешься представить, как могла бы выглядеть наша жизнь — да вот хотя бы в футболе.

К примеру, через программу развития молодежного футбола в Бельгии, которую инициировал несколько лет назад наставник национальной сборной Роберто Мартинес. И наверняка, уход «золотого поколения» Де Брюйне не скажется на уровне команды на грядущем ЧМ-2022 в Катаре. Девятнадцатилетний Жереми Доку после Евро вряд ли задержится в скромном французском «Ренне». Но главный проект Мартинеса — программа тренерского обучения для игроков.

Кипы статей уже написаны про то, чем вчерашняя футбольная Дания отличается от сегодняшней. У них, оказывается, какая-то чудесная программа развития футбола написана. Главный тренер Каспер Хьюланд только умело ею пользуется. 21-летний Миккель Дамсгор, забивший на ЧЕ единственный мяч со штрафного — это только одна из деталей в этой чудодейственной механике.

В Германии такая программа и вовсе давно работает полным ходом: Йоахим Лёв, видимо, от скуки, чересчур заигрался в эксперименты, но вышедший из-под его тени Ханс-Дитер Флик наверняка вернет бундестим вкус громких побед. В двери главной сборной уже стучится молодёжь: немцы в начале июня выиграли молодёжный (до 21 года) чемпионат Европы в Словении.

А что же нам мешает такие программы хотя бы почитать?

«Ну мы же не Бразилия или Германия какая-то с её конвейером талантов», — такую или схожую песнь традиционно затягивают в нашем футболе после очередных неудач. На сей раз эта все оправдывающая риторика кажется ни на что не годной. И не только потому, что среди оппонентов сборной Узбекистана бразильцев пока нет даже в обозримой перспективе. Вместо них, например, обыгравшая нас Палестина.

Нынешний Евро воспел приобретённые достоинства команд, изначально одаренных талантами без всякой щедрости. Сборная Чехии стала хрестоматийным примером того, чего может добиться местный тренер Ярослав Шилгавы со средними футболистами, если пытаться играть современно, быстро, по единой для всех партитуре. Многие наверняка присмотрелись к сборной Венгрии, — и никаких особенных дарований ее игроков не обнаружили. Но и она ухитрилась навязать борьбу благодаря умению грамотно распоряжаться тем, что есть, благодаря элементарной способности их наставника малоизвестного итальянца Марка Росси расставить и зарядить игроков на матчи. Выход Украины в четвертьфинал — сплав харизмы Андрея Шевченко при посредничестве его итальянского штаба и гимн традициям советского футбола: самоотдаче и несгибаемости до последних секунд.

Вопрос ведь не только в том, будет у руля сборной Узбекистана иностранец или доморощенный специалист. К примеру, на Евро мы увидели, как польские функционеры сгубили перспективы своей главной команды, сменив местного наставника на зарубежного. Проблема нашей команды ведь не столько в том, что мы попеременно угадывали с аргентинским варягом Эктором Купером или родным Вадимом Абрамовым. Беда в том, что они — фактически единственные, кто оказались в обойме кандидатов. Дефицит идей, дефицит самостоятельных, амбициозных, современно мыслящих специалистов у нас куда ощутимее дефицита игроков. Вряд ли украинец Андрей Ярмоленко в чем-то сильно превосходит нашего Эльдора Шомурадова. Последняя футбольная пятилетка принесла нашему футболу немало способной молодежи — как ни прячь ее на скамейке запасных, как ни ограничивай присутствие в отборочных матчах.

Профессия тренера сборной у нас по-прежнему почему-то связана с экскурсом в особенности нашего менталитета. Между тем, чтобы грамотно распорядиться имеющимися кадрами, не обязательно цитировать Навои или посещать утренний плов. Нашей сборной нужен не вождь, не командир, а обычный профессионал. И, конечно же, современная система подготовки кадров — с желанием не только делить и раздать миллионы от контракта Дердийока неизвестно кому, а заимствовать тренерские техники и игровые идеи за рубежом, потому что отечественная тренерская мысль уперлась в большой тупик.

Пусть хотя бы чемпионат Европы-2020 наконец-то научит нас смотреть шире, избавит от местечковой близорукости и боязни учиться чему-то новому, например, иностранным языкам, чтобы легко разговаривать с остальным футбольным миром. Наконец, чтобы новое поколение в нашем футболе не прорывалось на вершины, словно трава сквозь асфальт. Почва вроде бы у нас есть, и даже алгебра, если верить историкам, появилась когда-то в наших краях. Должны же когда-то найти и гармонию.