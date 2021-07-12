Несколько тысяч кубинцев вышли на крупные акции протеста в Гаване и других городах Кубы коммунистического правительства страны, сообщает BBC News. Демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.

Участники акций требовали свободы, демократии и обеспечения населения вакцинами для борьбы с пандемией коронавируса. Как передаёт El Mundo, протестующие скандировали «Свободу», «Долой коммунизм» и «Мы не боимся».

В Гаване были развёрнуты вооруженные силы безопасности, поступали сообщения о драках и арестах.

В Сан-Антонио-де-лос-Баньос, в 30 км к югу от Гаваны, один из протестующих заявил, что люди возмущены «ситуацией с электричеством и едой». «Ситуация с энергетикой, похоже, вызвала здесь некоторую реакцию», — признал президент Кубы Мигель Диас-Канель, обвинив «кубинско-американскую мафию» в разжигании недовольства, пишет BBC.

Глава Кубы также призвал сторонников власти выйти на улицы и «противостоять провокациям». «Мы не позволим никаким контрреволюционным наёмникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им», — заявил он в эфире государственного ТВ.

В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году, протестуя против политики Фиделя Кастро.