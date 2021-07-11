Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, 11 июля совершил успешный полёт в космос на суборбитальном ракетоплане VSS Unity, дав старт эре космического туризма. Полёт транслировался в прямом эфире.





Фото: Virgin Galactic.

Вместе с 70-летним предпринимателем в миссии Unity 22 (порядковый номер тестового полёта корабля) было двое пилотов — Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а также главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.





Момент отделения корабля. Кадр трансляции.

Самолёт-носитель Virgin MotherShip Eve, названный в честь матери Ричарда Брэнсона Евы (скончалась от коронавируса в январе в возрасте 96 лет), вылетел утром из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико (США). Когда самолёт после 45 минут полёта поднялся на высоту 15 км, VSS Unity отделился от него и в течение 60 секунд достиг высоты 88 км.





Фото: Virgin Galactic.

Через несколько минут, в течение которых пассажиры корабля находились в невесомости, он начал снижаться — в режиме планера. Посадка заняла несколько минут, а весь полёт от взлёта до посадки — без минуты час.





Фото: Virgin Galactic.

Это был первый тестовый полёт с экипажем в полном составе. The Guardian пишет, что до запуска коммерческих полётов в 2022 году компания совершит ещё два тестовых запуска. По данным Virgin Galactic, количество желающих полететь на границу космоса (согласно НАСА, это 80 км над уровнем моря, в то время как международно признанной границей является 100 км) уже составляет 600 человек, готовых заплатить по 250 тысяч долларов за полёт.

Момент приземления корабля. Кадр трансляции.

«Невозможно описать словами чувства, которые испытываешь, глядя сверху на Землю, это просто неописуемая красота», — сказал Ричард Брэнсон после приземления. «Если у вас когда-либо была мечта, сейчас время, чтобы она исполнилась. Добро пожаловать в рассвет новой космической эры», — заявил он.

Ричард Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году. Он на девять дней опередил другого миллиардера, намеревающегося запустить туристические полёты в космос — основателя интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

20 июля — в годовщину посадки американских астронавтов на Луну — Джефф Безос с братом Марком и двумя другими пассажирами (одна из них — 82-летняя лётчица Уолли Фанк) должен полететь на многоразовой суборбитальной ракете New Shepard на высоту примерно 105 км. Корабль назван в честь первого американского астронавта, поднявшегося в космос, Алана Шепарда

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, планирует отправить первую полностью гражданскую миссию Inspiration4 с экипажем из четырёх человек на корабле Crew Dragon в сентябре. В отличие от миссий Брэнсона и Безоса это будет орбитальный полёт, который продлится три дня.