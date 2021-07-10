Президент Шавкат Мирзиёев 9 июля ознакомился с презентацией по вопросам развития спортивного образования и подготовки олимпийского резерва, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Узбекистане действуют 15 колледжей олимпийского резерва, 344 спортивные школы и 7 высших спортивных школ. В них 380 тысяч молодых людей регулярно занимаются более чем 100 видами спорта.

За последние три года учащиеся колледжей олимпийского резерва завоевали 723 медали на международных соревнованиях и более 10 тысяч медалей на республиканских турнирах. В национальную сборную команду Узбекистана принято около 4500 студентов.

Для дальнейшего развития этого направления необходимо укреплять материально-техническую базу спортивных образовательных учреждений, повышать квалификацию тренеров, следует из сообщения.

В частности, почти 6000 из около 14 тысяч тренеров, работающих в этих учреждениях, не имеют высшего образования. Также не хватает тренеров по конному спорту, современному пятиборью, регби, стрелковому спорту, стрельбе из лука, велоспорту, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

В связи с этим президент поручил улучшить инфраструктуру колледжей олимпийского резерва и вузов физкультурно-спортивного направления, повысить качество спортивного образования и расширить число учащихся и студентов.

Определено, что будет выделена дополнительная квота до 10% для спортсменов, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва, порядок взимания с родителей платы за обучение в этих отделениях будет отменен. Вместе с тем будет применён принцип гендерного паритета согласно требованиям Международного олимпийского комитета путём увеличения квоты для девочек.

Шавкат Мирзиёев поручил усилить селекционную работу, обеспечить открытость и прозрачность, искоренить коррупционные проявления в этом процессе. Поставлена задача запустить электронную платформу для приема студентов в колледжи олимпийского резерва, отбора одаренных спортсменов и организации соревнований.

С 2021/2022 учебного года в спортивных школах планируется наладить подготовку спортсменов с разрядами и званиями на основе госзаказа.

Отмечена необходимость привлечь квалифицированных зарубежных специалистов в тех видах спорта, в которых не хватает тренеров, закрепить за ними местных тренеров и студентов для изучения опыта.

Также даны указания по строительству и ремонту спортивно-образовательных учреждений, оснащению их современным оборудованием и спортивной литературой.

На совещании обсуждена и подготовка к летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Спортсмены Узбекистана выиграли в общей сложности 126 путёвок на эти соревнования, которые пройдут в Токио.

Вместе с тем Шавкат Мирзиёев поручил начать подготовку к Олимпийским играм 2024 года во Франции.