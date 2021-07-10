Утром 10 июля в 07:14 по местному времени произошло землетрясение в восточной части Таджикистана, в районе Таджикабадского района. Глубина землетрясения составила 10 км, а сила — 5,9 балла. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациями и гражданской обороне Таджикистана.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне сообщили, что землетрясение произошло в 165 км к северо-востоку от Душанбе, в 21 км восточнее Раштского района. Сила землетрясения составила 5−6 баллов в эпицентре и 2−3 балла в Душанбе.

В результате землетрясения пятеро жителей села Бустон Таджикабадского района остались под толщей земли и погибли, ещё двое несовершеннолетних получили ранения. Также повреждены 19 жилых домов (видео).

Пострадавшим семьям было предоставлено временное жилье, первичная медицинская помощь и горячее питание.

«Газета.uz» со ссылкой на Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана писала, что в Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, как и в Джизаке, Самарканде, Термезе и Карши. О пострадавших не сообщалось.