Родители детей, повесивших собаку на дереве в Наманганской области а также школьники, заснявшие инцидент на видео и распространившие его в социальных сетях, привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба УВД области.
«Газета.uz» писала, что в конце мая в сети появилась видеозапись, на которой видно, как двое детей повесили собаку. В УВД Наманганской области тогда заявили, что двое школьников из махалли «Сохибкор» Чартакского района вышли из дома с собакой, которая нанесла ущерб домашней птице, чтобы оставить её в поле, и повесили её случайно.
По данным управления, житель махалли «Хайрли» И. Б. (2003 г. р.) заснял происходящее на камеру и отправил запись в группу одноклассников в Telegram. 27 мая учащийся 11-го класса школы разместил видеозапись в TikTok. В УВД уточнили, что животное находится в хорошем состоянии, за ним ухаживает один из мальчиков.
29 июня Чартакский районный суд признал виновными старшеклассников школы С. О. и Н. А. по части 1 статьи 189−1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости) Кодекса об административной ответственности и оштрафовал каждого на 10 БРВ — 2,4 млн сумов.
По факту нарушений, совершённых несовершеннолетними М. Н. и О. Р., к административной ответственности по части 1 статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) КоАО привлечены их отцы О. Н. и Н. Р. Им назначен штраф в размере 1 БРВ — 245 тысяч сумов.
Амшель Майер
Повесить их самих нужно, прочуствуют на своей шкуре. Кто человек, кто собака сразу видно стало
Yuliya Dmitrieva
Чушь полная! Собака не могла остаться живой! И случайно повесить животное невозможно! Кого они дурят??? Даже если в поле хотели оставить — домашняя собака без питья и еды в поле, спасибо огромное, что не убили сразу??? Сумма штрафа не ощутима, за убийство ведь! Зато за огласку хорошо штрафанули! Отсюда вывод — убивайте так, чтобы никто не узнал! И все будет замечательно!
Eugenie Muminova
“Повесили случайно“? Совершенно случайно подтащили животное к дереву, накинули петлю, втащили наверх, ну и все остальное? А у нас теперь так про что угодно можно сказать — что случайно — и УВД поверит? Идеи возникают самые разные.
А от сумм штрафов просто ум за разум заходит. Я понимаю, что, видимо, вынесенные вердикты совершенно соответствуют букве закона — но где логика? Это чтоб вешали тайно и не попадались?
Евгений Ли
“Повесили случайно“ — смешно однако
Nikolay Sergeev
“повесили случайно“ — новый юридический термин
Жасур
Вообще-то надо было и родителей этих “ребятишек“ тоже на кругленькую сумму оштрафовать
Длшд Сдвхбв
“и повесили её случайно“ — ну да, ну да.
Я видел этот видеоролик: они вешали бедную собаку осознанно и при этом дико угорали.
Изверги.
Алла Алена Альбина Ипатова
Вот так да, кто убивал животное, им маленький штраф, а кто б этом информировал, в 10раз больше☹️