Родители детей, повесивших собаку на дереве в Наманганской области а также школьники, заснявшие инцидент на видео и распространившие его в социальных сетях, привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба УВД области.

«Газета.uz» писала, что в конце мая в сети появилась видеозапись, на которой видно, как двое детей повесили собаку. В УВД Наманганской области тогда заявили, что двое школьников из махалли «Сохибкор» Чартакского района вышли из дома с собакой, которая нанесла ущерб домашней птице, чтобы оставить её в поле, и повесили её случайно.

По данным управления, житель махалли «Хайрли» И. Б. (2003 г. р.) заснял происходящее на камеру и отправил запись в группу одноклассников в Telegram. 27 мая учащийся 11-го класса школы разместил видеозапись в TikTok. В УВД уточнили, что животное находится в хорошем состоянии, за ним ухаживает один из мальчиков.

29 июня Чартакский районный суд признал виновными старшеклассников школы С. О. и Н. А. по части 1 статьи 189−1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости) Кодекса об административной ответственности и оштрафовал каждого на 10 БРВ — 2,4 млн сумов.

По факту нарушений, совершённых несовершеннолетними М. Н. и О. Р., к административной ответственности по части 1 статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) КоАО привлечены их отцы О. Н. и Н. Р. Им назначен штраф в размере 1 БРВ — 245 тысяч сумов.