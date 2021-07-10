Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля подписал указ «О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении».

Документом с 1 января 2022 года вводится декларирование доходов и имущества госслужащих, их супругов и несовершеннолетних детей. Им будет запрещено иметь счета и имущество за рубежом. Будет введена ответственность за непринятие мер по раскрытию и предотвращению конфликта интересов.

«Газета.uz» поднимала вопрос, почему процедура декларирования не будет охватывать близких родственников — родителей, братьев и сестёр, совершеннолетних детей и других. Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов сослался на возможные ссоры между родственниками госслужащего и отметил, что пока все граждане не перейдут на обязательную систему декларирования, то всегда будут «лазейки».

На пресс-конференции АИМК 9 июля Акмал Бурханов дополнительно прокомментировал порядок декларирования.

«Я приводил пример зарубежных стран, где есть такая практика (декларирование только супругов и несовершеннолетних детей — ред.). Но это не означает, что у нас это ограничится только несовершеннолетними детьми. Было большое обсуждение рабочей группой. Поднимался вопрос включения родителей супругов, братьев и других. Это вопрос ещё на повестке дня. Здесь есть и технические вопросы, вопрос о правах человеках», — заявил он.

Глава Антикоррупционного агентства отметил, что пока Узбекистан как страны Европы не перейдёт на систему декларирования всех граждан, то не сможет полностью предотвратить коррупцию.

«Но если введение системы декларирования несовершеннолетних детей со следующего года не даст результата, то в наших планах обдумать включение и других близких родственников. Этот вопрос ещё открыт», — сказал он.

Акмал Бурханов добавил, что планируется указать в законе норму о обязательном декларировании других родственников госслужащего в дальнейшем.

Министр юстции Русланбек Давлетов заявил, что для реализации указа и постановления президента о борьбе с коррупцией необходимо разработать минимум 20 документов, включая 9 законов о конфликте интересов, о государственной гражданской службе, о конечных бенефициарах, системе декларирования и других, а также изменения в Уголовный кодекс.

Глава Минюста заявил о необходимости пересмотра нормы, согласно которой госслужащим прямо не запрещено быть учредителями компаний, а при конфликте интересов чиновников нужно отстранять от принятия решений. По его словам, в случаях с министром строительства и хокимом Джизакской области речь идёт о конфликте интересов, а не о предпринимательской деятельности.