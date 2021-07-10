Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по внедрению электронной системы ведения дел об административных правонарушениях» (ПКМ №431), сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

Документом утверждено Положение о порядке ведения дел об административных правонарушениях через единую электронную систему делопроизводства об административных правонарушениях (система «E-ma'muriy ish»).

Соответственно, проверка уполномоченными органами сведений о лицах, привлеченных к административной ответственности, получение и использование необходимой информации осуществляется через эту систему.

МВД определено ответственным органом по организации «E-ma'muriy ish», обеспечению ее качественного и бесперебойного функционирования.

Согласно постановлению, будет разработан механизм электронного уведомления лиц, совершивших административные правонарушения, и других участников процесса (потерпевшего, свидетеля, понятого и других участников) о времени и месте рассмотрения дела.

До 1 сентября 2021 года будет создан механизм автоматического возврата гражданам административных штрафов, отмененных по решению суда или по другим причинам, либо суммы разницы в уменьшенном штрафе.

Согласно положению, электронными документами учёта при ведении административных дел являются:

протокол об административном правонарушении;

решение о наложении административного взыскания.

Решение о наложении административного взыскания оформляется в виде электронного документа через систему «E-ma'muriy ish» и доводится до правонарушителя для исполнения.

Правонарушитель освобождается от уплаты оставшейся части штрафа в случае добровольной уплаты 70% от суммы штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении административного взыскания.

Кроме того, направление и вывод автомототранспорта из штрафстоянки осуществляется с использованием системы «E-ma'muriy ish» на основании соответствующего решения суда или компетентных органов.

Если постановление о применении административного взыскания не направлено на исполнение в течение 3 месяцев со дня его вынесения, такое решение не подлежит исполнению.

Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по административным делам может осуществляться через систему «E-ma'muriy ish».

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