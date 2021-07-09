Президент Шавкат Мирзиёев 9 июля ознакомился с ходом строительства парка «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

В строительстве задействовано более 2000 строителей и рабочих, а также свыше 200 единиц спецтехники.





Кадр из передачи канала «Узбекистан 24».

Общий вид парка площадью 104 га будет иметь форму пяти ветвей дерева, олицетворяющих направления Стратегии действий по развитию Узбекистана. Концепция парка воплощает в себе «историю национальной государственности, нынешние устремления нашего народа и цели Третьего Ренессанса», говорится в сообщении.

На территории появится сад с такими декоративными деревьями, как каштан, дуб, клен, тополь, тюльпанное дерево, сирень, а также кустарниками и цветами.





Рядом с парком к 30-летию независимости Узбекистана возводится комплекс «Истиклол». Сооружение станет «олицетворением 3000-летней историю нашего народа, великих свершений наших предков, отражением национального самосознания и нового облика Узбекистана», отмечается в сообщении.

Уже заложен фундамент и начата установка каркаса объекта. В центре комплекса будет возвышаться стела высотой 60 м, на которой будет установлена птица Хумо.





На площади более 1 га строится амфитеатр на 5000 мест. Здесь планируется проводить праздничные торжества и культурно-просветительские мероприятия.





В парке будут созданы искусственное озеро площадью 6 га, спортивные и детские площадки, прогулочная зона и фонтаны. Сейчас готовятся площадки под сооружения, возводятся оросительные и дренажные системы.





Глава государства осмотрел саженцы декоративных деревьев, которые будут высажены в парке.

На примыкающей к парку территории идёт строительство олимпийской деревни, университета, клиники и торгово-развлекательных объектов.





Кадры из передачи канала «Узбекистан 24».

«Газета.uz» со ссылкой на данные портала государственных закупок ранее сообщала, что подрядчиком по строительству парка «Новый Узбекистан» и комплекса «Истиклол» является Mimar Group. В первом лоте стоимость строительно-монтажных работ оценена в 146,5 млрд сумов, во втором — 47,8 млрд сумов.