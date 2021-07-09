Представители Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции и Верховного суда на пресс-конференции в пятницу ответили на вопросы СМИ касательно двух документов о противодействии коррупции, подписанных президентом 6 июля, — «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» (УП-6257) и «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции» (ПП-5177).

Первый заместитель генерального прокурора Бахриддин Валиев сообщил, что за последние 4,5 года 9546 человек совершили различные коррупционные преступления, которые нанесли ущерб интересам государства и граждан примерно на 3,2 трлн сумов.

По его словам, около 90% из этих средств взыскано в ходе следствия и по итогам суда, но эта сумма не учитывает ущерб гражданам, которые пострадали о мошенничества.

В апреле 2021 центр «Ижтимоий фикр» провёл опрос о мерах по противодействию с коррупцией. 62% респондентов посчитали, что ужесточение уголовной ответственности — одна из наиболее эффективных мер в борьбе с коррупцией.

Первый замгенпрокурора привёл опыт зарубежных стран в этом направлении. В частности, суровые наказания за коррупционные правонарушения, вплоть до пожизненного заключения, применяются в США, Франции, Южной Корее, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Казахстане и России за получение взятки предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет с лишением права занимать определённую должность на пожизненный срок. В Узбекистане максимальное наказание за получение взятки, дачу взятки и посредничестве в получении взятки от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Украине хищение путём присвоения или растраты наказывается лишением свободы на срок до 12 лет, в Грузии — до 11 лет, Азербайджане — до 14 лет, тогда как в Узбекистане — до 10 лет.

Бахриддин Валиев сообщил, что по этой причине принят указ президента, которым Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по противодействию коррупции, Верховным судом, СГБ, МВД и Министерством юстиции поручено в трёхмесячный срок разработать и внести в Законодательную палату проект закона. Документ должен предусматривать:

ужесточение мер наказания за коррупционные правонарушения, вплоть до длительного срока лишения свободы;

установление ответственности за незаконное обогащение, выявленное в процессе декларирования доходов и имущества;

установление ограничений на применение смягчающих норм при отбывании уголовного наказания в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления.

В проекте новой редакции Уголовного кодекса Узбекистана предлагается увеличить в 1,5 раза срок давности привлечения к ответственности за коррупционные преступления и ввести нормы, согласно которым предметом взятки, наряду с материальной заинтересованностью, является и нематериальная выгода.

Кроме того, согласно рекомендациям международных экспертов, планируется установить прямую уголовную ответственность за три вида действий, в том числе:

подкуп служащего негосударственной организации;

подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан;

незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды.

Заместитель председателя Верховного суда — председатель судебной коллегии по уголовным делам Икрам Муслимов заявил, что Уголовный кодекс Узбекистана отличается своей «либеральностью». Если делается вывод, что осужденный отбыл часть наказания и встал на путь исправления, исходя из тяжести преступления и срока наказания, то неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием. Например, перевод в колонию-поселение или замена наказания на исправительные работы, а также условно-досрочное освобождение от наказания.

Замглавы Верховного суда подчеркнул, что теперь планируется ввести ограничения на смягчающие нормы для лиц, отбывающих уголовное наказание за коррупционные преступления.